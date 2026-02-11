Главный раввин Украины Моше Асман посетил Государственный департамент США, где провел ряд важных переговоров по поддержке нашего государства. По словам религиозного лидера, у него были "хорошие встречи", результаты которых дают повод для оптимизма.

Подытоживая свой визит, Моше Асман заметил: "Я не пророк, но надеюсь на очень хорошие новости". Он подчеркнул, что его главной целью было предоставление американским партнерам объективной информации о ситуации в стране. "Говорил об Украине, всю правду доносил", — отметил он.

Раввин выразил уверенность в победе справедливости, добавив символическое послание: "Все будет хорошо. Правда разгонит ложь, как свет разгонит тьму". Ожидается, что озвученные во время визита тезисы будут способствовать дальнейшему укреплению украино-американских отношений.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская пропаганда распространяет очередной фейк о мобилизации в Украину. В Центре стратегических коммуникаций опровергли информацию о том, что якобы "украинцы начали переодеваться в евреев во избежание мобилизации". Подобные новости распространяют российские государственные СМИ.

На самом деле, как пояснили в Центре, на видео, распространяемом российскими пропагандистами, видно лишь то, что полиция проверяла документы одного из израильских хасидов. "Однако россияне использовали этот инфопривод, чтобы добавить вымышленных контекстов и начали врать о "переодевании украинцев в евреев" — чтобы дискредитировать украинцев и их армию, продвигая нарратив о "массовом уклонении", — пояснили в Центре.