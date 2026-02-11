logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Надеюсь на очень хорошие новости»: Главный раввин Украины провел встречи в Госдепартаменте США
commentss НОВОСТИ Все новости

«Надеюсь на очень хорошие новости»: Главный раввин Украины провел встречи в Госдепартаменте США

Визит в Госдеп: Моше Асман донес правду об Украине и заверил, что все будет хорошо

11 февраля 2026, 01:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Главный раввин Украины Моше Асман посетил Государственный департамент США, где провел ряд важных переговоров по поддержке нашего государства. По словам религиозного лидера, у него были "хорошие встречи", результаты которых дают повод для оптимизма.

«Надеюсь на очень хорошие новости»: Главный раввин Украины провел встречи в Госдепартаменте США

«Надеюсь на очень хорошие новости»: Главный раввин Украины провел встречи в Госдепартаменте США

Подытоживая свой визит, Моше Асман заметил: "Я не пророк, но надеюсь на очень хорошие новости". Он подчеркнул, что его главной целью было предоставление американским партнерам объективной информации о ситуации в стране. "Говорил об Украине, всю правду доносил", — отметил он.

Раввин выразил уверенность в победе справедливости, добавив символическое послание: "Все будет хорошо. Правда разгонит ложь, как свет разгонит тьму". Ожидается, что озвученные во время визита тезисы будут способствовать дальнейшему укреплению украино-американских отношений.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская пропаганда распространяет очередной фейк о мобилизации в Украину. В Центре стратегических коммуникаций опровергли информацию о том, что якобы "украинцы начали переодеваться в евреев во избежание мобилизации". Подобные новости распространяют российские государственные СМИ.

На самом деле, как пояснили в Центре, на видео, распространяемом российскими пропагандистами, видно лишь то, что полиция проверяла документы одного из израильских хасидов. "Однако россияне использовали этот инфопривод, чтобы добавить вымышленных контекстов и начали врать о "переодевании украинцев в евреев" — чтобы дискредитировать украинцев и их армию, продвигая нарратив о "массовом уклонении", — пояснили в Центре.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости