Союзники навмисно дозволяють Путіну знищувати Україну балістикою: Зеленський шокував гучним звинуваченням

Від початку 2026 року Україна зіткнулася з істотним скороченням постачання антибалістичних ракет, необхідних для роботи систем протиповітряної оборони. За словами президента Володимира Зеленського, обсяги такої допомоги зменшилися приблизно утричі, що створює серйозні ризики для захисту українського неба на тлі постійних російських ракетних атак. Про це глава держави повідомив під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

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Президент зазначив, що офіційним поясненням з боку партнерів є загострення ситуації на Близькому Сході, через що частину ресурсів довелося переорієнтувати на інші напрямки.

"Принаймні таку офіційну причину ми отримали від наших партнерів, передусім від Сполучених Штатів Америки і від європейських партнерів. Їх залучення на Близькому Сході було обмінімізовано. Тим не менше у попередні роки вони давали Україні антибалістичні ракети, передусім для наповнення наших Patriot та інших систем ППО", – сказав Зеленський.

Водночас президент припустив, що лише ситуацією на Близькому Сході скорочення поставок може не пояснюватися. На його думку, не можна виключати й політичний чинник.

"Я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу. Може, це політичні кроки для того, щоб Україна була більш, скажімо так, "зговірлива". На мій погляд, не без цього. Ми розуміємо, що це серйозний виклик", – заявив глава держави.

На тлі дефіциту ракет для систем Patriot та інших комплексів ППО Україна активізує розвиток власних оборонних технологій. Зеленський наголосив, що держава продовжує інвестувати у створення національних засобів протиповітряної оборони, адже це необхідно не лише для протидії нинішнім російським атакам, а й для забезпечення безпеки країни у майбутньому.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія нарощує кількість ракетних ударів по українських містах, оскільки Кремль усвідомлює обмежені можливості України щодо перехоплення балістичних ракет. Саме тому російська армія максимально використовує цей фактор для посилення тиску на українське суспільство. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.