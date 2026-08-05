Союзники намеренно позволяют Путину уничтожать Украину баллистикой: Зеленский шокировал громким обвинением

С начала 2026 года Украина столкнулась с существенным сокращением поставок антибалистических ракет, необходимых для работы систем противовоздушной обороны. По словам президента Владимира Зеленского, объемы такой помощи уменьшились примерно в три раза, что создает серьезные риски для защиты украинского неба на фоне постоянных российских ракетных атак. Об этом глава государства сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

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Президент отметил, что официальным объяснением со стороны партнеров является обострение ситуации на Ближнем Востоке, в результате чего часть ресурсов пришлось переориентировать на другие направления.

"По крайней мере, такую официальную причину мы получили от наших партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов Америки и от европейских партнеров. Их привлечение на Ближнем Востоке было обменимировано. Тем не менее, в предыдущие годы они давали Украине антибаллистические ракеты, прежде всего для наполнения наших Patriot и других систем ПВО", – сказал Зеленский.

В то же время, президент предположил, что только ситуацией на Ближнем Востоке сокращение поставок может не объясняться. По его мнению, нельзя исключать политический фактор.

"Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это политические шаги для того, чтобы Украина была более, скажем так, "сговорчивой". На мой взгляд, не без этого. Мы понимаем, что это серьезный вызов", — заявил глава государства.

На фоне дефицита ракет для систем Patriot и других комплексов ПВО, Украина активизирует развитие собственных оборонных технологий. Зеленский подчеркнул, что государство продолжает инвестировать в создание национальных средств противовоздушной обороны, ведь это необходимо не только для противодействия нынешним российским атакам, но и безопасности страны в будущем.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия наращивает количество ракетных ударов по украинским городам, поскольку Кремль осознает ограниченные возможности Украины по перехвату баллистических ракет. Поэтому российская армия максимально использует этот фактор для усиления давления на украинское общество. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.