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Соловйов в істериці накинувся на українського генерала: пропагандисту прийшла жорстка відповідь

Соловйов перейшов на особисті образи після слів генерала Маломужа про Костянтинівку

23 липня 2026, 11:45
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Slava Kot

Головний російський пропагандист Володимир Соловйов публічно звернувся до генерала армії України, колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа після його критики російських заяв про нібито "гуманітарне перемир'я" в районі Костянтинівки. У відповідь український військовий заявив, що Кремль не має жодних аргументів, тому переходить до особистих образ.

Соловйов в істериці накинувся на українського генерала: пропагандисту прийшла жорстка відповідь

Маломуж відповів Соловйову. Фото з відкритих джерел

Соловйов назвав Маломужа "радянським офіцером, який прогнувся під режим", а також заявив, що його позиція є "ганьбою". Однак пропагандист так і не спростував його головний аргумент, що пропозиції Росії щодо "перемир'я" не мають гуманітарної мети, а можуть використовуватися для перегрупування сил і подальшого наступу.

За словами Маломужа, російська інформаційна машина діє за звичним сценарієм і коли бракує фактів, вона переходить до дискредитації опонентів.

"Пропагандистська машина працює так, що у неї немає аргументів. Тому вони переходять на особистість, ігноруючи конкретні факти", — відповів Маломуж.

Генерал також підкреслив, що Росія щодня продовжує обстрілювати Костянтинівку та інші українські міста, внаслідок чого гинуть і отримують поранення цивільні мешканці. За його словами, саме тому заяви про гуманітарні наміри Кремля суперечать реальним діям російської армії.

"Я не раз говорив, що коли Володимир Путін розпочав війну, то тим самим забезпечив кінець для себе та свого режиму. Агресор програватиме, бо народ України не перемогти. Це моя відповідь – ви не переможете, бо ви агресори, кати", – додав Маломуж.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що РФ поширює маніпуляції про нібито відмову України забирати тіла загиблих із Костянтинівки.

Також "Коментарі" писали, що Захарова істерично відреагувала на заяви Італії через матюки Соловйова.



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Джерело: https://24tv.ua/solovyov-zvernuvsya-do-generala-malomuzha-shho-skazav-propagandist_n3110571
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