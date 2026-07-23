Соловьев в истерике набросился на украинского генерала: пропагандисту пришел жесткий ответ

Главный российский пропагандист Владимир Соловьев публично обратился к генералу армии Украины, бывшему руководителю Службы внешней разведки Николаю Маломужу после его критики российских заявлений о якобы "гуманитарном перемирии" в районе Константиновки. В ответ украинский военный заявил, что у Кремля нет никаких аргументов, поэтому переходит к личным обидам.

Маломуж ответил Соловьеву. Фото из открытых источников

Соловьев назвал Маломужа "советским офицером, прогнувшимся под режим", а также заявил, что его позиция является "позором". Однако пропагандист так и не опроверг его главный аргумент, что предложения России по "перемирию" не имеют гуманитарной цели, а могут использоваться для перегруппировки сил и последующего наступления.

По словам Маломужа, российская информационная машина действует по привычному сценарию и, когда не хватает фактов, она переходит к дискредитации оппонентов.

"Пропагандистская машина работает так, что у нее нет аргументов. Поэтому они переходят на личность, игнорируя конкретные факты", – ответил Маломуж.

Генерал также подчеркнул, что Россия ежедневно продолжает обстреливать Константиновку и другие украинские города, в результате чего погибают и получают ранения гражданские жители. По его словам, именно поэтому заявления о гуманитарных намерениях Кремля противоречат реальным действиям российской армии.

"Я не раз говорил, что когда Владимир Путин начал войну, то тем самым обеспечил конец для себя и своего режима. Агрессор будет проигрывать, потому что народ Украины не победить. Это мой ответ – вы не победите, потому что вы агрессоры, палачи", – добавил Маломуж.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ распространяет манипуляции о якобы отказе Украины забирать тела погибших из Константиновки.

Также "Комментарии" писали, что Захарова истерически отреагировала на заявления Италии из-за мата Соловьева.