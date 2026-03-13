Смертельний удар "Іскандером" по пасажирському автобусу: шокуючі деталі злочину РФ

У п’ятницю, 13 березня, російські військові завдали ракетного удару по рейсовому автобусу, що курсував за маршрутом "Харків – Великий Бурлук". Інформацію підтвердив голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Інцидент стався на автодорозі біля села Нова Олександрівка у Великобурлуцькій громаді.

Фото: з відкритих джерел

За оперативними даними, в результаті обстрілу спочатку повідомляли про одного загиблого та чотирьох постраждалих цивільних осіб. Пізніше Харківська прокуратура уточнила, що удар було завдано ракетою типу "Іскандер-М", а число загиблих зросло до трьох осіб — водія автобуса та двох пасажирів. Ще чотири людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Речниця Харківської обласної адміністрації Анна Гонтар уточнила, що госпіталізували трьох жінок віком 44, 53 та 59 років та 70-річного чоловіка. У всіх зафіксовані поранення від вибухової хвилі. Загалом у момент атаки в автобусі перебували 15 людей. Крім транспортного засобу, обстріл пошкодив шість житлових будинків поблизу.

За фактом інциденту Куп’янська окружна прокуратура Харківської області відкрила досудове розслідування за статтею про воєнний злочин, який спричинив загибель людей. Влада наголошує на тому, що атака була націлена на цивільний транспорт, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Як вже писали "Коментарі", останні події на фронті та обстріли цивільних свідчать про те, що Росія продовжує активно готуватися до війни проти України. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, наголошуючи на тому, що агресор планує вести бойові дії протягом весни та літа, зірвавши будь-які спроби завершити конфлікт у мирний спосіб.