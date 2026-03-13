logo

BTC/USD

72781

ETH/USD

2146.05

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Адский удар "Искандером" по мирным жителям: шокирующие детали нового преступления РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Адский удар "Искандером" по мирным жителям: шокирующие детали нового преступления РФ

Сначала сообщали об одной жертве, но прокуратура подтвердила гибель трех человек

13 марта 2026, 14:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В пятницу, 13 марта, российские военные нанесли ракетный удар по рейсовому автобусу, курсировавшему по маршруту "Харьков — Большой Бурлук". Информацию подтвердил глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич. Инцидент произошел на автодороге возле села Новая Александровка в Великобурлуксой общине.

Адский удар "Искандером" по мирным жителям: шокирующие детали нового преступления РФ

Фото: из открытых источников

По оперативным данным, в результате обстрела сначала сообщали об одном погибшем и четырех пострадавших гражданских лицах. Позже Харьковская прокуратура уточнила, что удар был нанесен ракетой типа "Искандер-М", а число погибших возросло до трех человек — водителя автобуса и двух пассажиров. Еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

Представительница Харьковской областной администрации Анна Гонтарь уточнила, что госпитализировали трех женщин в возрасте 44, 53 и 59 лет и 70-летнего мужчину. Во всех зафиксированы ранения от взрывной волны. Всего в момент атаки в автобусе находились 15 человек. Кроме транспортного средства обстрел повредил шесть жилых домов поблизости.

По факту инцидента Купянская окружная прокуратура Харьковской области открыла досудебное расследование по статье о военном преступлении, повлекшем гибель людей. Власти подчеркивают, что атака была нацелена на гражданский транспорт, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

Как уже писали "Комментарии", последние события на фронте и обстрелы гражданских свидетельствуют о том, что Россия продолжает активно готовиться к войне против Украины. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, отмечая, что агрессор планирует вести боевые действия в течение весны и лета, сорвав любые попытки завершить конфликт мирным способом.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости