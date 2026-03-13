Про мир можна точно забути: розкрито страшні плани Путіна в Україні на літо

Останні події на фронті та обстріли цивільних свідчать про те, що Росія продовжує активно готуватися до війни проти України. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, наголошуючи на тому, що агресор планує вести бойові дії протягом весни та літа, зірвавши будь-які спроби завершити конфлікт у мирний спосіб.

Фото: з відкритих джерел

Аналітики та експерти, зокрема з ISW, попереджають, що Росія може використати цей час для формування умов, на яких будуть висунуті ще більш жорсткі вимоги до України та країн НАТО. На думку голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорія Карасіна, пропозиції, які обговорювалися у Стамбулі, втратили актуальність через затягування переговорного процесу та нібито небажання українського керівництва йти на поступки.

При цьому Кремль категорично відкидає будь-які гарантії безпеки для України, оскільки такі зобов’язання обмежують його стратегічні плани щодо контролю над усією територією країни. Як зауважують аналітики ISW, навіть мінімальне вето з боку РФ здатне підривати основи нинішніх мирних переговорів під керівництвом США і блокувати досягнення тривалого мирного врегулювання.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що завершення війни в Україні до літа 2026 року можливо за умови наявності бажання не лише з українського боку, а й з боку Росії.

За даними газети Financial Times із посиланням на українських та європейських чиновників, США чинять тиск на Київ, щоб до 15 травня була підписана мирна угода з РФ. Через це, як повідомляють ЗМІ, Україна розглядає можливість проведення виборів уже цієї весни.

