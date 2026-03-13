О мире можно точно забыть: раскрыты страшные планы Путина в Украине на лето

Последние события на фронте и обстрелы гражданских свидетельствуют о том, что Россия продолжает активно готовиться к войне против Украины. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, отмечая, что агрессор планирует вести боевые действия в течение весны и лета, сорвав любые попытки завершить конфликт мирным способом.

Фото: из открытых источников

Аналитики и эксперты, в частности из ISW, предупреждают, что Россия может использовать это время для формирования условий, на которых будут выдвинуты еще более жесткие требования к Украине и странам НАТО. По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, предложения, которые обсуждались в Стамбуле, потеряли актуальность из-за затягивания переговорного процесса и якобы нежелания украинского руководства идти на уступки.

При этом Кремль категорически отвергает любые гарантии безопасности для Украины, поскольку такие обязательства ограничивают его стратегические планы контроля над всей территорией страны. Как отмечают аналитики ISW, даже минимальное вето со стороны РФ способно подрывать основы нынешних мирных переговоров под руководством США и блокировать достижение длительного мирного урегулирования.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что завершение войны в Украине к лету 2026 года возможно при наличии желания не только с украинской стороны, но и со стороны России.

По данным газеты Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников, США оказывают давление на Киев, чтобы до 15 мая было подписано мирное соглашение с РФ. Поэтому, как сообщают СМИ, Украина рассматривает возможность проведения выборов уже этой весной.

Портал "Комментарии" уже писал, что вице-президент США Джей Ди Венс выразил сомнения в ударе по Ирану накануне решения президента Дональда Трампа начать военную операцию, сообщает Politico со ссылкой на два источника в администрации.