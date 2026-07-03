Смертельна атака на Київ не була випадковою: розкрито страшну мету РФ

Російські масовані атаки останніх місяців свідчать про зміну тактики. Якщо раніше окупанти розпорошували удари між різними цілями, то тепер дедалі частіше концентрують більшість ракет і безпілотників на одному або двох великих містах. Про це в коментарі 24 Каналу заявив військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко.

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За його словами, під час останніх обстрілів основний акцент робився на використанні балістичних ракет, а до 80–90% усіх засобів повітряного нападу спрямовувалися по одному населеному пункту. Найчастіше під ударами опинялися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя та інші великі міста.

Мусієнко вважає, що головною метою таких атак є не досягнення конкретного військового результату, а максимальне завдання шкоди цивільному населенню. За його словами, Росія прагне спричинити якомога більше руйнувань, людських втрат і психологічного тиску.

Окрему увагу аналітик звернув на дедалі активніше використання реактивних дронів. Вони змушують українські сили ППО застосовувати дорогі ракети-перехоплювачі, що створює додаткове навантаження на систему протиповітряної оборони та виснажує її ресурси.

Водночас, на думку експерта, Кремль переслідує ще одну важливу мету — інформаційно-пропагандистську. Після серії українських ударів по російській території влада РФ намагається переконати власне населення, що ситуація перебуває під контролем, а російська армія нібито зберігає наступальний потенціал.

Крім внутрішньої аудиторії, Москва прагне справити враження й на міжнародних партнерів України, демонструючи наявність значних запасів ракет і здатність продовжувати масовані атаки.

Мусієнко наголосив, що відповіддю на ці виклики має стати подальше посилення української протиповітряної оборони. За його словами, Київ разом із союзниками працює над збільшенням запасів ракет до комплексів Patriot, а також розраховує отримати можливість виробляти ракети-перехоплювачі за ліцензією, що дозволить швидше зміцнити захист українського неба.

Портал "Коментарі" вже писав, що питання українсько-польських історичних суперечок може стати предметом обговорення у Європейському парламенті під час пленарної сесії в Страсбурзі. Депутати розглядатимуть резолюцію щодо євроінтеграції України, однак до документа вже подано низку поправок, які стосуються історичної пам'яті та останніх рішень української влади.