Смертельная атака на Киев не была случайной: раскрыта страшная цель РФ

Российские массированные атаки последних месяцев свидетельствуют об изменении тактики. Если раньше оккупанты распыляли удары между разными целями, то теперь все чаще концентрируют большинство ракет и беспилотников в одном или двух крупных городах. Об этом в комментарии 24 Канала заявил военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко.

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По его словам, во время последних обстрелов основной упор делался на использовании баллистических ракет, а до 80–90% всех средств воздушного нападения направлялись по одному населенному пункту. Чаще под ударами оказывались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и другие крупные города.

Мусиенко считает, что главной целью таких атак является не достижение конкретного военного результата, а максимальное нанесение ущерба гражданскому населению. По его словам, Россия стремится повлечь как можно больше разрушений, человеческих потерь и психологического давления.

Отдельное внимание аналитик обратил на все более активное использование реактивных дронов. Они заставляют украинские силы ПВО применять дорогостоящие ракеты-перехватчики, что создает дополнительную нагрузку на систему противовоздушной обороны и истощает ее ресурсы.

В то же время, по мнению эксперта, Кремль преследует еще одну важную цель — информационно-пропагандистскую. После серии украинских ударов по российской территории власти РФ пытаются убедить собственное население, что ситуация находится под контролем, а российская армия якобы сохраняет наступательный потенциал.

Помимо внутренней аудитории Москва стремится произвести впечатление и на международных партнеров Украины, демонстрируя наличие значительных запасов ракет и способность продолжать массированные атаки.

Мусиенко подчеркнул, что ответом на эти вызовы должно стать дальнейшее усиление украинской противовоздушной обороны. По его словам, Киев вместе с союзниками работает над увеличением запасов ракет в комплексы Patriot, а также рассчитывает получить возможность производить ракеты-перехватчики по лицензии, что позволит быстрее укрепить защиту украинского неба.

Портал "Комментарии" уже писал , что вопрос украинско-польских исторических споров может стать предметом обсуждения в Европейском парламенте во время пленарной сессии в Страсбурге. Депутаты будут рассматривать резолюцию по евроинтеграции Украины, однако в документ уже представлен ряд поправок, касающихся исторической памяти и последних решений украинской власти.