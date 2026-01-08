Словаччина кардинально змінила позицію про мир в Україні: Фіцо шокував планами

Словаччина може приєднатися до моніторингу мирної угоди чи перемир’я в Україні, якщо сторони конфлікту досягнуть домовленості щодо цього. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своєму відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook.

Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Фіцо підкреслив, що Братислава не планує направляти своїх військових на територію України. За його словами, хоча деякі країни висловлюють бажання відправити своїх солдатів, Словаччина не здатна завадити їхнім діям. Однак прем'єр запевнив, що за час його перебування на посаді не буде відправлено жодного словацького солдата в рамках багатонаціональних сил.

"Група країн хоче направити на територію України своїх солдатів. Словаччина не може їм у цьому перешкодити. Однак за час роботи мого уряду на територію України не поїде жоден словацький солдат у складі багатонаціональних військових сил", — заявив він.

Натомість Фіцо припустив можливість участі Словаччини у моніторингу мирної угоди, якщо, звісно, Київ і Москва досягнуть певної домовленості.

"Як сусід України, я міг би уявити нашу участь у моніторингу мирного процесу, але тільки якщо Київ і Москва колись досягнуть цього", — зазначив він, зауваживши, що такі угоди не можна примусити і вони повинні бути результатом згоди обох сторін.

Прем'єр також висловив скептицизм щодо планів так званої "Коаліції рішучих" та піддав критиці її стратегію. На його думку, вона не веде до миру, а лише сприяє подальшому кровопролиттю.

"Такі угоди не можна нав’язати. І перед планами так званої „Коаліції рішучих“ я віддаю перевагу двосторонній взаємовигідній співпраці з Україною на основі спільних переговорів урядів", — заявив Фіцо, підкреслюючи важливість дипломатичного шляху.

