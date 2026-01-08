Словакия может присоединиться к мониторингу мирного соглашения или перемирия в Украине, если стороны конфликта достигнут договоренности по этому поводу. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Фицо подчеркнул, что Братислава не намерена направлять своих военных на территорию Украины. По его словам, хотя некоторые страны выражают желание отправить своих солдат, Словакия не способна помешать их действиям. Однако премьер заверил, что за время его пребывания в должности не будет отправлен ни один словацкий солдат в рамках многонациональных сил.

"Группа стран хочет направить на территорию Украины своих солдат. Словакия не может им в этом помешать. Однако за время работы моего правительства на территорию Украины не поедет ни один словацкий солдат в составе многонациональных военных сил", — заявил он.

Фицо допустил возможность участия Словакии в мониторинге мирного соглашения, если, конечно, Киев и Москва достигнут определенной договоренности.

"Как сосед Украины, я мог бы представить наше участие в мониторинге мирного процесса, но только если Киев и Москва когда-нибудь достигнут этого", — отметил он, заметив, что такие соглашения нельзя заставить и они должны быть результатом согласия обеих сторон.

Премьер также выразил скептицизм по поводу планов так называемой "Коалиции решительных" и подверг критике ее стратегию. По его мнению, она не ведет к миру, а лишь способствует дальнейшему кровопролитию.

"Такие соглашения нельзя навязать. И перед планами так называемой „Коалиции решительных" я предпочитаю двустороннее взаимовыгодное сотрудничество с Украиной на основе совместных переговоров правительств", — заявил Фицо, подчеркивая важность дипломатического пути.

Как уже писал портал "Комментарии", российская экономика находится на грани выносливости из-за постоянной войны с Украиной, и одним из ключевых факторов, который может привести к ее распаду, является риск сценария, похожего на распад СССР.