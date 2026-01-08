logo

BTC/USD

89880

ETH/USD

3107.7

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Словакия кардинально изменила позицию о мире в Украине: Фицо шокировал планами
commentss НОВОСТИ Все новости

Словакия кардинально изменила позицию о мире в Украине: Фицо шокировал планами

Политик утверждает, что не имеет возможности помешать группе стран отправить своих солдат на территорию Украины

8 января 2026, 09:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Словакия может присоединиться к мониторингу мирного соглашения или перемирия в Украине, если стороны конфликта достигнут договоренности по этому поводу. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Словакия кардинально изменила позицию о мире в Украине: Фицо шокировал планами

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Фицо подчеркнул, что Братислава не намерена направлять своих военных на территорию Украины. По его словам, хотя некоторые страны выражают желание отправить своих солдат, Словакия не способна помешать их действиям. Однако премьер заверил, что за время его пребывания в должности не будет отправлен ни один словацкий солдат в рамках многонациональных сил.

"Группа стран хочет направить на территорию Украины своих солдат. Словакия не может им в этом помешать. Однако за время работы моего правительства на территорию Украины не поедет ни один словацкий солдат в составе многонациональных военных сил", — заявил он.

Фицо допустил возможность участия Словакии в мониторинге мирного соглашения, если, конечно, Киев и Москва достигнут определенной договоренности.

"Как сосед Украины, я мог бы представить наше участие в мониторинге мирного процесса, но только если Киев и Москва когда-нибудь достигнут этого", — отметил он, заметив, что такие соглашения нельзя заставить и они должны быть результатом согласия обеих сторон.

Премьер также выразил скептицизм по поводу планов так называемой "Коалиции решительных" и подверг критике ее стратегию. По его мнению, она не ведет к миру, а лишь способствует дальнейшему кровопролитию.

"Такие соглашения нельзя навязать. И перед планами так называемой „Коалиции решительных" я предпочитаю двустороннее взаимовыгодное сотрудничество с Украиной на основе совместных переговоров правительств", — заявил Фицо, подчеркивая важность дипломатического пути.

Как уже писал портал "Комментарии", российская экономика находится на грани выносливости из-за постоянной войны с Украиной, и одним из ключевых факторов, который может привести к ее распаду, является риск сценария, похожего на распад СССР.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости