Слідом за "Москвою" на дно: Сили оборони уразили ракетний корабель РФ

Сили оборони в ніч на 4 жовтня уразили низку важливих об'єктів країни-агресора, зокрема, пошкоджено один із найбільших російських НПЗ та ракетний корабель. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Ракетний корабель "Буян-М". Фото: із відкритих джерел

"У районі Онезького озера (Республіка Карелія Росії) пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М". Ступінь шкоди з'ясовується", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що уражений Киришський нафтопереробний завод (м. Кіріші, Ленінградська область), там зафіксовано вибухи та пожежу.

Цей НПЗ є одним із найбільших на території країни-агресора, його річна потужність – 18,4 млн тонн переробки нафти на рік.

Читайте також на порталі "Коментарі" – в акваторії Чорного моря під Новоросійськом українські захисники вистежили та вивели з ладу корабель Чорноморського флоту РФ. Таких у ворога лише чотири. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України у Telegram.

Повідомляється, що атака відбулася 10 вересня 2025 року.

Як розповіли розвідники, в акваторії Чорного моря спецназівці ГУР МО України вистежили та успішно атакували чергову дорогу військову мету держави-агресора — корабель проекту багатофункціональних судів MPSV07 зі складу ворожого ЧФ РФ.

Вказаний корабель росіяни спустили на воду лише у 2015 році. Вартість корабля становить близько 60 мільйонів доларів, а у складі флоту держави-агресора є лише чотири такі судна.

Також видання "Коментарі" повідомляло – розвідувальний корабель Чорноморського флоту РФ Росії "Кільдін" спалахнув неподалік узбережжя Сирії. Інцидент трапився у січні, але інформація про пожежу з'явилася лише зараз.



