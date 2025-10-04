Вслед за «Москвой» на дно: Силы обороны поразили ракетный корабль РФ

Силы обороны в ночь на 4 октября поразили ряд важных объектов страны-агрессора, в частности, поврежден один из крупнейших российских НПЗ и ракетный корабль. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Ракетный корабль "Буян-М". Фото: из открытых источников

"В районе Онежского озера (Республика Карелия рф) поврежден малый ракетный корабль "Буян-М". Степень ущерба выясняется", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что поражен Киришский нефтеперерабатывающий завод (г. Кириши, Ленинградская область), там зафиксированы взрывы и пожар.

Этот НПЗ является одним из крупнейших на территории страны-агрессора, его годовая мощность – 18,4 млн тонн переработки нефти в год.

Читайте также на портале "Комментарии" — в акватории Черного моря под Новороссийском украинские защитники выследили и вывели из строя корабль Черноморского флота РФ. Таких у врага всего четыре. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram.

Сообщается, что атака произошла 10 сентября 2025 года.

Как рассказали разведчики, в акватории Черного моря спецназовцы ГУР МО Украины выследили и успешно атаковали очередную дорогостоящую военную цель государства-агрессора — корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава вражеского ЧФ РФ.

Указанный корабль россияне спустили на воду только в 2015 году. Стоимость корабля составляет около 60 миллионов долларов, а в составе флота государства-агрессора есть только четыре таких судна.

Также издание "Комментарии" сообщало – разведывательный корабль Черноморского флота РФ России "Кильдин" загорелся недалеко от побережья Сирии. Инцидент случился в январе, но информация о пожаре появилась только сейчас.



