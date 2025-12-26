Скоро в Росії навіть листи голубами доведеться пересилати – Google забирає свої сервери

Американська компанія Google повідомила російські провайдери про намір забрати свої сервери Dell R720, які прискорювали доставку контенту в РФ. Ці машини використовуються у системі Google Global Cache (GGC) для зберігання відео з YouTube, карт, оновлень Android і Chrome, а також зображень із пошуку Google. Про це повідомляє РБК.

Google остаточно вивозить свої сервери з РФ: що це означає для росіян

Сервера Dell R720 будуть виведені з експлуатації з 26 січня 2026 року. У компанії пояснюють це тим, що моделі зняті з виробництва та не мають гарантії. Частина серверів вже забрана спеціалізованою європейською компанією MPK Asset Solutions, яка займається демонтажем і утилізацією IT-обладнання.

При цьому решта серверів Google Global Cache в Росії залишаться в експлуатації, але Dell R720 "обробляли мінімальний трафік". Google просила провайдерів відключити і вивести сервери зі стійок, а також повідомити адреси для їхнього забору.

Для російських користувачів це означає уповільнення доступу до відео, карт та оновлень, а на практиці – ще один удар по інтернет-інфраструктурі РФ. Українські експерти вважають, що цей крок підтверджує: навіть глобальні технологічні гіганти поступово відходять від Росії через війну та санкції.

Скоро росіянам залишиться сподіватися хіба що на голубів, жартують користувачі в соцмережах, аби передавати один одному інформацію швидше, ніж працюватиме інтернет.

