Скоро в России даже письма голубям придется пересылать – Google забирает свои серверы

Американская компания Google сообщила российским провайдерам о намерении забрать свои серверы Dell R720, которые ускоряли доставку контента в РФ. Эти машины используются в Google Global Cache (GGC) для хранения видео с YouTube, карт, обновлений Android и Chrome, а также изображений по поиску Google. Об этом сообщает РБК.

Google окончательно вывозит свои серверы из РФ: что это значит для россиян

Сервера Dell R720 будут выведены из строя с 26 января 2026 года. В компании это объясняют тем, что модели сняты с производства и не имеют гарантии. Часть серверов уже изъята специализированной европейской компанией MPK Asset Solutions, занимающейся демонтажем и утилизацией IT-оборудования.

При этом остальные серверы Google Global Cache в России останутся в эксплуатации, но Dell R720 "обрабатывали минимальный трафик". Google просила провайдеров отключить и вывести серверы из стоек, а также сообщить адреса для их забора.

Для российских пользователей это означает замедление доступа к видео, картам и обновлениям, а на практике – еще один удар по интернет-инфраструктуре РФ. Украинские эксперты считают, что этот шаг подтверждает: даже глобальные технологические гиганты постепенно отходят от России из-за войны и санкций.

Скоро россиянам останется надеяться разве что на голубей, шутят пользователи в соцсетях, чтобы передавать друг другу информацию быстрее, чем будет работать интернет.

