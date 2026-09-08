Складна зима через обстріли: до чого готується Росія

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Недилько Ксения
У ніч на сьогодні російські війська здійснили масовану атаку на Київ та область, застосувавши широкий спектр ракетного озброєння. За попередньою інформацією, удар розпочався із пусків модернізованих протикорабельних ракет "Онікс-М" та Х-23. Ці боєприпаси запускали з комплексів "Бастіон", що дислокуються переважно у Курській області РФ. Водночас інформація про використання "Цирконів" наразі не підтверджується. Обстріл прокоментував відомий блогер та військовий аналітик "Николаевский Ванек".
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Слідом за першою хвилею ворог випустив балістичні ракети "Іскандер-М" та зенітні С-400 безпосередньо по столиці. Окрім цього, загарбники підняли в повітря стратегічну авіацію — бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 випустили трохи менше ніж 30 крилатих ракет. Їх доповнили крилаті "Іскандер-К" з Курщини. Основною мішенню окупантів знову стали промислові підприємства, проте кілька ракет поцілили у двір житлового будинку. Енергетичну інфраструктуру цього разу ворог не атакував.
Більшість повітряних цілей вдалося знищити, проте дефіцит засобів ППО дається взнаки.
Аналітик пояснив тактику окупантів: удень вони використовують реактивні безпілотники для ударів по складах, летовищах та цивільних об'єктах Київщини. Згодом, кілька разів на місяць, запускають крилаті та балістичні ракети, щоб уразити захищені промислові потужності, які дронам не під силу, або "добити" раніше атаковані цілі.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, кого першочергово забезпечать продуктами у разі відключень світла.