Складна зима через обстріли: до чого готується Росія

У ніч на сьогодні російські війська здійснили масовану атаку на Київ та область, застосувавши широкий спектр ракетного озброєння. За попередньою інформацією, удар розпочався із пусків модернізованих протикорабельних ракет "Онікс-М" та Х-23. Ці боєприпаси запускали з комплексів "Бастіон", що дислокуються переважно у Курській області РФ. Водночас інформація про використання "Цирконів" наразі не підтверджується. Обстріл прокоментував відомий блогер та військовий аналітик "Николаевский Ванек".

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Попередньо, обстріл розпочався з ракет Онікс-М та KH-23, а от "Цирконів" не було, — зазначає автор каналу. — Якщо мені не зраджує пам'ять, це вже не перше використання Онікс-М проти нас. Фактично, це той самий Онікс, але вдосконалений, із більшим радіусом дії".

Слідом за першою хвилею ворог випустив балістичні ракети "Іскандер-М" та зенітні С-400 безпосередньо по столиці. Окрім цього, загарбники підняли в повітря стратегічну авіацію — бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 випустили трохи менше ніж 30 крилатих ракет. Їх доповнили крилаті "Іскандер-К" з Курщини. Основною мішенню окупантів знову стали промислові підприємства, проте кілька ракет поцілили у двір житлового будинку. Енергетичну інфраструктуру цього разу ворог не атакував.

Більшість повітряних цілей вдалося знищити, проте дефіцит засобів ППО дається взнаки.

"Вкотре Повітряні сили з огляду на власні спроможності демонструють максимально можливий результат, — наголошує "Николаевский Ванек". — На жаль, коли бракує ресурсів, окремі ракети просто немає чим перехоплювати".

Аналітик пояснив тактику окупантів: удень вони використовують реактивні безпілотники для ударів по складах, летовищах та цивільних об'єктах Київщини. Згодом, кілька разів на місяць, запускають крилаті та балістичні ракети, щоб уразити захищені промислові потужності, які дронам не під силу, або "добити" раніше атаковані цілі.

"Взимку обстріли такого характеру з тими запасами, які ми маємо зараз, можуть бути вкрай болісними, — підсумовує блогер. — Проте процес "підготовки до зими" досі триває, тому побачимо, з якими силами ми в неї увійдемо. Наразі жодних прогнозів робити не варто".

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