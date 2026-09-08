Сложная зима из-за обстрелов: к чему готовится Россия

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Недилько Ксения
В ночь на сегодняшний день российские войска совершили массированную атаку на Киев и область , применив широкий спектр ракетного вооружения. По предварительной информации, удар начался с пусков модернизированных противокорабельных ракет Оникс-М и Х-23. Эти боеприпасы запускали из комплексов "Бастион", дислоцируемых преимущественно в Курской области РФ. В то же время, информация об использовании "Цирконов" пока не подтверждается. Обстрел прокомментировал известный блогер и военный аналитик "Николаевский Ванек".
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Вслед за первой волной враг выпустил баллистические ракеты "Искандер-М" и зенитные С-400 прямо по столице. Кроме этого, захватчики подняли в воздух стратегическую авиацию — бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 выпустили чуть менее 30 крылатых ракет. Их дополнили крылатые "Искандер-К" из Курщины. Основной мишенью оккупантов вновь стали промышленные предприятия, однако несколько ракет попали во двор жилого дома. Энергетическую инфраструктуру на этот раз враг не атаковал.
Большинство воздушных целей удалось уничтожить, однако дефицит средств ПВО сказывается.
Аналитик объяснил тактику оккупантов: днем они используют реактивные беспилотники для ударов по складам, аэродромам и гражданским объектам Киевщины. Впоследствии несколько раз в месяц запускают крылатые и баллистические ракеты, чтобы поразить защищенные промышленные мощности, которые дронам не под силу, или "добить" ранее атакованные цели.
Напомним, портал "Комментарии" писал , кого в первую очередь обеспечат продуктами в случае отключений света.