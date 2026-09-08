Сложная зима из-за обстрелов: к чему готовится Россия

В ночь на сегодняшний день российские войска совершили массированную атаку на Киев и область , применив широкий спектр ракетного вооружения. По предварительной информации, удар начался с пусков модернизированных противокорабельных ракет Оникс-М и Х-23. Эти боеприпасы запускали из комплексов "Бастион", дислоцируемых преимущественно в Курской области РФ. В то же время, информация об использовании "Цирконов" пока не подтверждается. Обстрел прокомментировал известный блогер и военный аналитик "Николаевский Ванек".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Предварительно обстрел начался с ракет Оникс-М и KH-23, а вот "Цирконов" не было, — отмечает автор канала. — Если мне не изменяет память, это уже не первое использование Оникс-М против нас. Фактически, это тот же Оникс, но усовершенствованный, с большим радиусом действия".

Вслед за первой волной враг выпустил баллистические ракеты "Искандер-М" и зенитные С-400 прямо по столице. Кроме этого, захватчики подняли в воздух стратегическую авиацию — бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 выпустили чуть менее 30 крылатых ракет. Их дополнили крылатые "Искандер-К" из Курщины. Основной мишенью оккупантов вновь стали промышленные предприятия, однако несколько ракет попали во двор жилого дома. Энергетическую инфраструктуру на этот раз враг не атаковал.

Большинство воздушных целей удалось уничтожить, однако дефицит средств ПВО сказывается.

"В очередной раз Воздушные силы с учетом собственных возможностей демонстрируют максимально возможный результат, — отмечает "Николаевский Ванек". — К сожалению, когда не хватает ресурсов, отдельные ракеты просто нечем перехватывать".

Аналитик объяснил тактику оккупантов: днем они используют реактивные беспилотники для ударов по складам, аэродромам и гражданским объектам Киевщины. Впоследствии несколько раз в месяц запускают крылатые и баллистические ракеты, чтобы поразить защищенные промышленные мощности, которые дронам не под силу, или "добить" ранее атакованные цели.

"Зимой обстрелы такого характера с теми запасами, которые у нас есть сейчас, могут быть крайне болезненными, — заключает блогер. — Однако процесс "подготовки к зиме" продолжается, поэтому увидим, с какими силами мы в нее войдем. Пока никаких прогнозов делать не стоит".

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