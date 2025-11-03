Скільки військові насправді перебувають на позиціях: з'явилися шокуючі цифри

Рубрики
Лиля Воробьева
В українському суспільстві та в інтернеті активно обговорюють історію двох військовослужбовців 138-го батальйону Сил територіальної оборони — Олександра Тішаєва та Олександра Аліксєєнка, які безперервно перебували на передовій 165 днів, утримуючи свої позиції без ротації. Цей випадок став не лише прикладом надзвичайної витримки, а й виявом глибшої проблеми — виснаження особового складу та недооцінки подвигів бійців.
Військові на позиціях (фото з відкритих джерел)
Про це повідомляє DeepState.
Найбільший резонанс викликала перша новина про їхнє нагородження: військовим, які провели майже пів року на позиціях, вручили лише грамоти. Така подія викликала хвилю критики та іронічних коментарів у Мережі.
Згодом стало відомо, що обох військових відзначили більш гідними нагородами — відзнаками Президента України та Міністерства оборони.
Експерти та користувачі соцмереж наголошують, що історія Тішаєва й Аліксєєнка — лише один із численних прикладів. Нині багато українських воїнів утримують свої позиції понад 100–200 днів без заміни.
Тривале перебування бійців на передовій пояснюють не лише браком мобілізаційного ресурсу, а й недоліками управлінської системи, коли командири продовжують звітувати про "утримання" позицій, що вже втратили стратегічне значення або навіть перебувають під контролем противника.
Також було опубліковано фото з перепискою з одним військовим як приклад можливо рекордного перебування на позиціях. Боєць зізнався, що мріє вийти з передової й отримати хоча б грамоту.
