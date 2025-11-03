Сколько военные действительно находятся на позициях: появились шокирующие цифры

В украинском обществе и в интернете активно обсуждают историю двух военнослужащих 138-го батальона Сил территориальной обороны — Александра Тишаева и Александра Алексеенко, которые находились на передовой 165 дней, удерживая свои позиции без ротации. Этот случай стал не только примером чрезвычайной выдержки, но и проявлением более глубокой проблемы — истощение личного состава и недооценка подвигов бойцов.

Военные на позициях (фото из открытых источников)

Об этом сообщает DeepState.

Наибольший резонанс вызвала первая новость об их награждении: военным, проведшим почти полгода на позициях, вручили только грамоты. Такое событие вызвало волну критики и комментариев в Сети.

Впоследствии стало известно, что обоих военных отметили более достойными наградами — отличиями Президента Украины и Министерства обороны.

Эксперты и пользователи соцсетей отмечают, что история Тишаева и Аликсеенко — лишь один из многочисленных примеров. Сейчас многие украинские воины удерживают свои позиции более 100–200 дней без замены.

"Это две из тысяч героев, которые непрерывно удерживали или продолжают удерживать свои позиции. Или это причина, чтобы гордиться? Совершенно нет, ведь сейчас это огромная проблема", — отмечают в сообщениях, посвященных ситуации.

Длительное пребывание бойцов на передовой объясняют не только нехваткой мобилизационного ресурса, но и недостатками управленческой системы, когда командиры продолжают отчитываться об "удержании" позиций, которые уже утратили стратегическое значение или даже находятся под контролем противника.

"Можно говорить о необходимости мобилизации и нехватки людей. И это обоснованный запрос, но одновременно с этим необходимо научиться беречь людей, чтобы иметь возможность проводить ротации и давать отдых бойцам, что намного лучше и эффективнее грамоты или даже медали", — подчеркнули в DeepState.

Также было опубликовано фото с перепиской с одним военным в качестве примера возможно рекордного пребывания на позициях. Боец признался, что мечтает выйти из передовой и получить хотя бы грамоту.

