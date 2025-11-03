Сколько военные действительно находятся на позициях: появились шокирующие цифры

Рубрики
Лиля Воробьева
В украинском обществе и в интернете активно обсуждают историю двух военнослужащих 138-го батальона Сил территориальной обороны — Александра Тишаева и Александра Алексеенко, которые находились на передовой 165 дней, удерживая свои позиции без ротации. Этот случай стал не только примером чрезвычайной выдержки, но и проявлением более глубокой проблемы — истощение личного состава и недооценка подвигов бойцов.
Военные на позициях (фото из открытых источников)
Об этом сообщает DeepState.
Наибольший резонанс вызвала первая новость об их награждении: военным, проведшим почти полгода на позициях, вручили только грамоты. Такое событие вызвало волну критики и комментариев в Сети.
Впоследствии стало известно, что обоих военных отметили более достойными наградами — отличиями Президента Украины и Министерства обороны.
Эксперты и пользователи соцсетей отмечают, что история Тишаева и Аликсеенко — лишь один из многочисленных примеров. Сейчас многие украинские воины удерживают свои позиции более 100–200 дней без замены.
Длительное пребывание бойцов на передовой объясняют не только нехваткой мобилизационного ресурса, но и недостатками управленческой системы, когда командиры продолжают отчитываться об "удержании" позиций, которые уже утратили стратегическое значение или даже находятся под контролем противника.
Также было опубликовано фото с перепиской с одним военным в качестве примера возможно рекордного пребывания на позициях. Боец признался, что мечтает выйти из передовой и получить хотя бы грамоту.
