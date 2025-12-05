Скільки в Україні волонтерів та які суми вони збирають: названо офіційні цифри

Станом на початок грудня в Україні у реєстрі податкової служби значиться 11 792 волонтери. За рік їхня офіційна кількість зросла на 11%.

Міжнародний день волонтера відзначають 5 грудня. Фото: з відкритих джерел

Разом з тим від початку року з волонтерського переліку виключили 136 людей. Такі статистику у Міжнародний день волонтера наводить портал відкритих даних Опендатабот.

"Якщо торік донатів на фонди меншало, натомість пожертви на банки в Mono збирались краще, то у 2025 ситуація змінилась. За рік сума пожертв на банки скоротилась на 19%, натомість фонди зібрали на третину більше, аніж за три попередні роки загалом", — йдеться у публікації.

Скільки донатів збирають на банки

Нині щомісяця на банки в Mono українці в середньому донатять 2,95 млрд грн. З початку року загалом вдалося зібрати 32,47 млрд грн.

Щомісяця близько 1,8 млн людей донатять на волонтерські банки. Однак, середня сума донату дещо зменшилась — 392 грн проти минулорічних 413 грн.

"Ймовірно, тренд на скорочення суми донатів пов’язаний із тим, що допоміжних банок побільшало на 14%. Так, цьогоріч відкривають близько 169 тис. банок на місяць. Усе більше зборів створюють одні й ті самі люди: 136 тис. власників банок на місяць проти 116 тисяч торік", — зазначають аналітики.

Скільки донатів збирають фонди

Три найбільші українські фонди: United24, "Повернись живим" та "Фонд Притули" зібрали цього року 105,87 млрд грн пожертв. Це на 37% більше, ніж за 3 попередні роки разом.

При цьому переважна більшість донатів — 73% — припадає на United24. Цьогоріч на рахунки фонду надійшли рекордні 77,7 млрд грн. Це утричі більше, ніж за весь 2022 рік, який вважався піковим за сумою пожертв. Переважна більшість цих коштів була направлена на потреби ЗСУ та лише 1% донатів спрямовано на гуманітарні потреби.

Фонд "Повернись живим" з початку року зібрав 26,2 млрд грн. Це у 4,4 раза перевищує показник усього 2022 року. Ще 1,97 млрд грн вдалося зібрати "Фонду Притули", за рік сума донатів там зросла на чверть.

Директор Фонду Сергія Притули Андрій Шувалов каже, що фандрейзинг щороку стає складнішим насамперед через економічні фактори.

"Люди та бізнес працюють у непростих умовах четвертого року повномасштабної війни, і це природно впливає на динаміку донатів. Попри це, українці продовжують підтримувати Сили Оборони, і ця підтримка дозволяє Фонду системно закривати ключові потреби військових", — зазначив директор Фонду.

Для United2 найуспішнішим був жовтень 2025 року. Сума пожертв цього місяця була удвічі більшою, ніж за весь рік до того. Аналогічна тенденція була й у "Повернись живим". За місяць на рахунки цього фонду надійшло 19,7 млрд грн, що більше, ніж за всі три попередні роки разом.

Натомість у "Фонду Притули" рекордним за донатами став листопад. За цей місяць зібрано 310 млн грн, що майже удвічі більше за середньомісячний показник цього року.

Як повідомляв портал "Коментарі", у 2023 році три найбільші фонди України: "Повернись живим", Фонд Сергія Притули та платформа United24 змогли зібрати 15,7 мільярда гривень, що більше за бюджет Львова. Найбільше отримала фандрайзингова платформа United24 — 9,2 млрд гривень. Сума зібраних донатів від трьох найбільших фондів у 2023 році зменшилась на 2,5 млрд гривень у порівнянні з показниками 2022 року.



