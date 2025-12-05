Сколько в Украине волонтеров и какие суммы они собирают: названы официальные цифры

По состоянию на начало декабря в Украине в реестре налоговой службы числится 11 792 волонтера. За год их официальное количество выросло на 11%.

Международный день волонтера отмечают 5 декабря. Фото: из открытых источников

Вместе с тем с начала года из волонтерского перечня исключили 136 человек. Такую статистику в Международный день волонтера приводит портал открытых данных Опендатабот.

"Если в прошлом году донатов на фонды уменьшалось, а пожертвования на банки в Mono собирались лучше, то в 2025 ситуация изменилась. За год сумма пожертвований на банки сократилась на 19%, а фонды собрали на треть больше, чем за три предыдущих года в целом", — говорится в публикации.

Сколько донатов собирают на банки

Сегодня ежемесячно на банки в Mono украинцы в среднем донатят 2,95 млрд грн. С начала года всего удалось собрать 32,47 млрд грн.

Ежемесячно около 1,8 млн человек донатят на волонтерские банки. Однако средняя сумма доната несколько уменьшилась – 392 грн против прошлогодних 413 грн.

"Вероятно, тренд на сокращение суммы донатов связан с тем, что вспомогательные банки увеличились на 14%. Так, в этом году открывается около 169 тыс. банок в месяц. Все больше сборов создают одни и те же люди: 136 тыс. владельцев банок в месяц против 116 тысяч в прошлом году", — отмечают аналитики.

Сколько донатов собирают фонды

Три крупнейших украинских фонда: United24, "Вернись живым" и "Фонд Притулы" собрали в этом году 105,87 млрд грн пожертвований. Это на 37% больше, чем за 3 предыдущих года.

При этом подавляющее большинство донатов – 73% – приходится на United24. В этом году на счета фонда поступило рекордное 77,7 млрд грн. Это втрое больше, чем за весь 2022 год, считавшийся пиковым по сумме пожертвований. Подавляющее большинство этих средств было направлено на нужды ВСУ и только 1% донатов направлено на гуманитарные нужды.

Фонд "Вернись живым" с начала года собрал 26,2 млрд грн. Это в 4,4 раза превышает показатель всего в 2022 году. Еще 1,97 млрд грн удалось собрать "Фонду Притулы", за год сумма донатов там выросла на четверть.

Директор Фонда Сергея Притулы Андрей Шувалов говорит, что фандрейзинг ежегодно становится сложнее в первую очередь из-за экономических факторов.

"Люди и бизнес работают в непростых условиях четвертого года полномасштабной войны, и это оказывает естественное влияние на динамику донатов. Несмотря на это, украинцы продолжают поддерживать Силы Обороны и эта поддержка позволяет Фонду системно закрывать ключевые потребности военных", — отметил директор Фонда.

Для United2 самым успешным был октябрь 2025 года. Сумма пожертвований в этом месяце была вдвое больше, чем за весь год до того. Аналогичная тенденция была и в "Вернись живым". За месяц на счета этого фонда поступило 19,7 млрд грн, что больше, чем за все три предыдущих года вместе.

В "Фонде Притулы" рекордным по донатам стал ноябрь. За этот месяц собрано 310 млн грн, что почти вдвое больше среднемесячного показателя этого года.

Как сообщал портал "Комментарии", в 2023 году три крупнейших фонда Украины: "Вернись живым", Фонд Сергея Притулы и платформа United24 смогли собрать 15,7 миллиарда гривен, что больше бюджета Львова. Больше всего получила фандрайзинговая платформа United24 — 9,2 млрд гривен. Сумма собранных донатов от трех крупнейших фондов в 2023 году уменьшилась на 2,5 млрд. гривен по сравнению с показателями 2022 года.