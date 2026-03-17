Скільки Україні потрібно дронів-перехоплювачів проти масованих атак РФ: заява Зеленського
Скільки Україні потрібно дронів-перехоплювачів проти масованих атак РФ: заява Зеленського

Україні терміново потрібні тисячі дронів-перехоплювачів, інакше масовані атаки стануть ще нищівнішими

17 березня 2026, 12:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія кардинально змінює тактику війни, роблячи ставку на масове виробництво безпілотників. Уже зараз ворог запускає по Україні від 350 до 500 дронів щодня, а в перспективі планує довести цю цифру до 1000 на добу. Про це глава держави повідомив в інтерв’ю New York Post. 

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За його словами, Кремль скорочує виробництво ракет і перенаправляє ресурси саме на дрони, щоб виснажити українську ППО.

"Росія хоче вийти у 2026 році на 600–800 дронів, але загальна мета – 1000 дронів на добу", — наголосив Зеленський.

У цих умовах Україна потребує щонайменше 2-3 тисячі дронів-перехоплювачів для ефективної протидії. Президент підкреслив, що питання полягає не лише у технологіях, а й у фінансах. Вартість одного такого дрона становить 3-5 тисяч доларів, тоді як знищення одного ворожого "шахеда" обходиться приблизно у 10 тисяч.

Для порівняння, ракета до системи Patriot коштує близько 4 мільйонів доларів, що робить її використання проти дешевих дронів економічно невигідним.

Таким чином, масове застосування безпілотників стає ключовим інструментом Росії у війні, а відповіддю України має стати швидке нарощування власних технологій перехоплення. Інакше атаки можуть набути ще більш руйнівного масштабу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна не має жодного страху перед погрозами з боку Ірану. Відповідну заяву в інтерв'ю i24news зробив президент України Володимир Зеленський.

Український лідер нагадав, що за останні чотири роки, тобто від початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну, він уже збився з рахунку від подібних повідомлень.




