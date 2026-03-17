Сколько Украине нужно дронов-перехватчиков против массированных атак РФ: заявление Зеленского

Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия кардинально меняет тактику войны, делая ставку на массовое производство беспилотников. Уже сейчас враг запускает по Украине от 350 до 500 дронов каждый день, а в перспективе планирует довести эту цифру до 1000 в сутки. Об этом глава государства сообщил в интервью New York Post.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По его словам, Кремль сокращает производство ракет и перенаправляет ресурсы именно на дроны, чтобы истощить украинскую ПВО.
В этих условиях Украина нуждается как минимум в 2-3 тысячах дронов-перехватчиков для эффективного противодействия. Президент подчеркнул, что вопрос состоит не только в технологиях, но и в финансах. Стоимость одного такого дрона составляет 3-5 тысяч долларов, в то время как уничтожение одного вражеского "шахеда" обходится примерно в 10 тысяч.
Для сравнения, ракета в систему Patriot стоит около 4 миллионов долларов, что делает ее использование против дешевых дронов экономически невыгодным.
Таким образом, массовое применение беспилотников становится ключевым инструментом России в войне, а ответом Украины должно стать скорейшее наращивание собственных технологий перехвата. Иначе атаки могут приобрести еще более разрушительный масштаб.
