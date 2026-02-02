logo_ukra

Скільки українців допускають здачу Донбасу: опитування КМІС
commentss НОВИНИ Всі новини

Скільки українців допускають здачу Донбасу: опитування КМІС

У КМІС зауважують, що останні масовані обстріли РФ не сильно вплинули на грромадську думку в Україні

2 лютого 2026, 12:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

52% опитаних українців виступають проти передачі Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки, 40% – за. Як інформує портал "Коментарі", про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Скільки українців допускають здачу Донбасу: опитування КМІС

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Згідно з дослідженням, 52% респондентів особисто вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Водночас готові на таку поступку – 40% (хоча з них більшість визнають, що це є складною умовою). Ще 7% не змогли визначитися із своєю думкою.

При цьому соціологи окремо зауважили, що протягом двох останніх тижнів січня попри масштабні обстріли та проблеми з електро- та теплопостачанням в Україні підтримка такої вимоги до миру не зросла.

Серед мешканців Києва 59% вважають здачу Донбасу категорично неприйнятною, готові прийняти – 31%. На заході країни 57% категорично відкидають і 38% готові прийняти, у центрі і на півночі – 49% і 42%, на півдні – 49% і 44%, на сході – 50% і 39%.

Опитування проводилось упродовж 23-29 січня методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України, окрім окупованих. Було опитано 1003 громадянина України у віці 18 років і старше.

Статистична похибка не перевищує 5,8%.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нещодавнє опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) показало, що більшість українців готові продовжувати опір, незважаючи на війну та її наслідки. Так, 65% респондентів заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно для досягнення прийнятного результату. Водночас 17% опитаних обмежили свою готовність декількома місяцями або півроком. Загалом громадські настрої залишаються стабільними, без суттєвих змін протягом останніх місяців.

За даними КМІС, ще у вересні 2025 року та грудні того ж року показник готовності українців до тривалого протистояння був приблизно на тому ж рівні – 62%. Це свідчить про високу стійкість населення, незважаючи на постійні обстріли та спроби РФ спровокувати гуманітарну кризу.




Джерело: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1583&page=1&fbclid=IwY2xjawPtPQBleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAEwAAEeKxkoGr4g9zXbu74vj0c21mW_7WByI32I6aJ5BMQgg8PdxFPpOqj74yUuZc0_aem_ba8QTqS7Aqp7GdjSMdQH2g
