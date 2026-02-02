Сколько украинцев допускают сдачу Донбасса: опрос КМИС

52% опрошенных украинцев выступают против передачи Донбасса России в обмен на гарантии безопасности, 40% за. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Согласно исследованию, 52% респондентов лично считают категорически неприемлемым передать под контроль России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности. В то же время готовы на такую уступку – 40% (хотя из них большинство признают, что это сложное условие). Еще 7% не смогли определиться со своим мнением.

При этом социологи особо отметили, что в течение двух последних недель января, несмотря на масштабные обстрелы и проблемы с электро- и теплоснабжением в Украине, поддержка такого требования к миру не возросла.

Среди жителей Киева 59% считают сдачу Донбасса категорически неприемлемым, готовы принять – 31%. На западе страны 57% категорически отвергают и 38% готовы принять, в центре и на севере – 49% и 42%, на юге – 49% и 44%, на востоке – 50% и 39%.

Опрос проводился 23-29 января методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины, кроме оккупированных. Были опрошены 1003 гражданина Украины в возрасте 18 лет и старше.

Статистическая погрешность не превышает 5,8%.

недавний опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что большинство украинцев готовы продолжать сопротивление, несмотря на войну и ее последствия. Так, 65% респондентов заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется для достижения приемлемого результата. В то же время, 17% опрошенных ограничили свою готовность несколькими месяцами или полугодом. В общем, общественные настроения остаются стабильными, без существенных изменений в течение последних месяцев.

По данным КМИС, еще в сентябре 2025 и декабре того же года показатель готовности украинцев к длительному противостоянию был примерно на том же уровне – 62%. Это свидетельствует о высокой устойчивости населения, несмотря на постоянные обстрелы и попытки РФ спровоцировать гуманитарный кризис.



