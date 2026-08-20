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Скільки ще українців мають загинути: Ротару емоційно відреагувала на удар по Києву

Сестра Софії Ротару опублікувала кадри палаючої столиці та звернулася до світу після чергової масованої атаки РФ

20 серпня 2026, 12:37
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Кравцев Сергей

Українська співачка Ауріка Ротару емоційно відреагувала на чергову масовану атаку Росії по Києву та Київській області. Артистка опублікувала у соцмережах фотографії палаючих будівель і зруйнованих об’єктів, зізнавшись, що знову переживає біль і тривогу за Україну та її людей.

Скільки ще українців мають загинути: Ротару емоційно відреагувала на удар по Києву

Удар по Києву. Фото: ДСНС

У ніч проти 20 серпня російські війська здійснили комбінований масований удар, застосувавши крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники. Внаслідок атаки в Києві загинули 13 людей, ще десятки отримали поранення.

Ротару зазначила, що кожен такий удар руйнує не лише будинки. Разом із оселями люди втрачають звичне життя, плани та мрії.

"Сьогодні знову болить серце за нашу Україну. Цієї ночі Росія знову принесла смерть і руйнування", — написала співачка.

Артистка висловила співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав від російської атаки. Особливо емоційно вона звернулася до міжнародної спільноти, поставивши запитання, скільки ще смертей має пережити Україна, щоб світ остаточно усвідомив масштаб трагедії.

За словами Ауріки Ротару, українці хочуть лише одного – жити у власній країні, у своїх домівках і поруч із рідними. Водночас вона закликала людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та берегти одне одного.

"Скільки ще українців мають загинути, щоб світ нарешті зрозумів: ми просто хочемо жити?", — наголосила виконавиця.

Дописи артистки стали ще однією емоційною реакцією українських знаменитостей на нічний терор Росії, який знову забрав життя мирних людей.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Києві 21 серпня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю та Київську область. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.




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