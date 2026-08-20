Сколько еще украинцев должны погибнуть: Ротару эмоционально отреагировала на удар по Киеву

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинская певица Аурика Ротару эмоционально отреагировала на очередную массированную атаку России по Киеву и Киевской области. Артистка опубликовала в соцсетях фотографии горящих зданий и разрушенных объектов, признавшись, что снова переживает боль и тревогу за Украину и ее людей.
Удар по Киеву. Фото: ГСЧС
В ночь на 20 августа российские войска совершили комбинированный массированный удар, применив крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники. В результате атаки в Киеве погибли 13 человек, еще десятки получили ранения.
Ротару отметила, что каждый подобный удар разрушает не только дома. Вместе с жильями люди теряют привычную жизнь, планы и мечты.
Артистка выразила соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим от российской атаки. Особенно эмоционально она обратилась к международному сообществу, задав вопрос, сколько еще смертей должна пережить Украина, чтобы мир окончательно осознал масштаб трагедии.
По словам Аурики Ротару, украинцы хотят только одного – жить в собственной стране, в своих домах и рядом с родными. В то же время, она призвала людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и беречь друг друга.
Сообщения артистки стали еще одной эмоциональной реакцией украинских знаменитостей на ночной террор России, вновь унесший жизни мирных людей.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Киеве 21 августа объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки на столицу и Киевскую область. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.