Сколько еще украинцев должны погибнуть: Ротару эмоционально отреагировала на удар по Киеву

Украинская певица Аурика Ротару эмоционально отреагировала на очередную массированную атаку России по Киеву и Киевской области. Артистка опубликовала в соцсетях фотографии горящих зданий и разрушенных объектов, признавшись, что снова переживает боль и тревогу за Украину и ее людей.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

В ночь на 20 августа российские войска совершили комбинированный массированный удар, применив крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники. В результате атаки в Киеве погибли 13 человек, еще десятки получили ранения.

Ротару отметила, что каждый подобный удар разрушает не только дома. Вместе с жильями люди теряют привычную жизнь, планы и мечты.

"Сегодня снова болит сердце за нашу Украину. Этой ночью Россия снова принесла смерть и разрушение", — написала певица.

Артистка выразила соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим от российской атаки. Особенно эмоционально она обратилась к международному сообществу, задав вопрос, сколько еще смертей должна пережить Украина, чтобы мир окончательно осознал масштаб трагедии.

По словам Аурики Ротару, украинцы хотят только одного – жить в собственной стране, в своих домах и рядом с родными. В то же время, она призвала людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и беречь друг друга.

"Сколько еще украинцев должны погибнуть, чтобы мир наконец-то понял: мы просто хотим жить?", — подчеркнула исполнительница.

Сообщения артистки стали еще одной эмоциональной реакцией украинских знаменитостей на ночной террор России, вновь унесший жизни мирных людей.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Киеве 21 августа объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки на столицу и Киевскую область. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.



