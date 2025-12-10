Скільки ще триматимуть переговорні «гойдалки»: чи затягнеться війна до літа

Потрібно чесно зафіксувати і визнати, що до літа ситуація на переговорному фронті не зміниться. І далі триватимуть беззмістовні переговорні "гойдалки", де, з одного боку, будуть ЄС та Україна, а з іншого росія та США. І далі у цьому трикутнику водитимуть "договори", а сторони обіцятимуть швидкий мир, але це великий самообман, який лише іде на користь росії. Таку думку висловив політтехнолог Віктор Таран.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Він прогнозує, що війна на виснаження триватиме й надалі майже весь 2026 рік. Росія продовжуватимете тиснути на лінії фронту оскільки має там перевагу і не бачить жодних причин зупинятися. Єдине, що може змінити ситуацію з переговорами – це кардинальна зміна на полі бою на користь України. Проте це неможливо здійснити, поки фронт не поповниться новими солдатами та офіцерами, а для цього влада має почати реальну боротьбу із СЗЧ та проваленою мобілізацією, що, у свою чергу, вимагає міняти інформаційну політику, але, судячи з новин на "1+1" влада нічого не хоче міняти, максимально дистанціюючись від цих тем

"Тому давайте готуватися до чергового марафону, який слава Богу здається ЄС підтримуватиме ще й у 2026 році. Підтримуємо рідних, ЗСУ та Україну", – зауважив політолог.

