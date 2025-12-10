Сколько еще будут продолжаться переговорные качели: затянется ли война до лета

Следует честно зафиксировать и признать, что к лету ситуация на переговорном фронте не изменится. И дальше будут продолжаться бессодержательные переговорные "качели", где, с одной стороны, будут ЕС и Украина, а с другой — Россия и США. И дальше в этом треугольнике будут водить "договоры", а стороны будут обещать скорый мир, но это большой самообман, который только идет на пользу России. Такое мнение высказал политтехнолог Виктор Таран.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Он прогнозирует, что война на истощение будет продолжаться и дальше почти весь 2026 год. Россия будете продолжать давить на линии фронта, поскольку имеет там преимущество и не видит никаких причин останавливаться. Единственное, что может изменить ситуацию с переговорами – это кардинальное изменение в поле боя в пользу Украины. Однако это невозможно осуществить, пока фронт не пополнится новыми солдатами и офицерами, а для этого власти должны начать реальную борьбу с СЗЧ и проваленной мобилизацией, что, в свою очередь, требует менять информационную политику, но, судя по новостям на "1+1", власть ничего не хочет менять, максимально дистанцию

"Поэтому давайте готовиться к очередному марафону, который слава Богу кажется, ЕС будет поддерживать еще и в 2026 году. Поддерживаем родных, ВСУ и Украину", – заметил политолог.

