Російські пропагандисти знову стали жертвами паніки та істерії після низки успішних ударів з боку українських військ. У РФ не приховують свого занепокоєння, висловлюючи стурбованість через наслідки цих обстрілів, зокрема численні блекаути, через які місцева влада змушена евакуювати населення з найбільш постраждалих районів.

Пропагандист Іван Панкін, один з тих, хто активно коментує події, не втримався від емоцій, заявивши, що "кришка злітає". Він наголосив, що ситуація стає все більш напруженою, а успішні удари по стратегічних об’єктах, таких як завод "Кремній Ел" у Брянську, засвідчують високий рівень української бойової готовності. Панкін звернув увагу на те, що західна зброя, яку використовують українці, стає все більш ефективною, що, на його думку, лише підсилює страх у Кремлі.

Зокрема, він вказав на кілька значущих інцидентів. В окупованому Донецьку відбувся масований блекаут, а також було потоплено російське судно в Новоросійську, що спричинило ще більше занепокоєння серед росіян. Панкін не стримував своєї розгубленості, питавши: "Що ще буде далі, і скільки ще треба терпіти?"

Натомість політолог Олександр Казаков, який брав участь у розмові, закликав свого співрозмовника "терпіти ще більше". Казаков, очевидно, намагався заспокоїти нервозного Панкіна, нагадуючи йому, що, згідно з офіційною позицією Кремля, так звана "спеціальна військова операція" йде за планом. Проте, наскільки ефективним є цей план, питання, яке залишається відкритим, адже поразки продовжують множитись.

Портал "Коментарі" писав, що Збройні сили України мають можливість вражати будь-які об’єкти на тимчасово окупованому Кримському півострові, включаючи ракетні комплекси "Бастіон" з носіями ракет типу "Циркон". Це дозволяє українським оборонцям ефективно виконувати операції, спрямовані на нейтралізацію важливих військових об’єктів окупантів, заявив Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, в інтерв'ю Radio NV.