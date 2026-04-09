Российские пропагандисты снова стали жертвами паники и истерии после ряда успешных ударов со стороны украинских войск. В РФ не скрывают своей обеспокоенности, выражая обеспокоенность из-за последствий этих обстрелов, в том числе многочисленные блекауты, из-за которых местные власти вынуждены эвакуировать население из наиболее пострадавших районов.

Пропагандист Иван Панкин, один из активно комментирующих события, не удержался от эмоций, заявив, что "крышка взлетает". Он подчеркнул, что ситуация становится все более напряженной, а успешные удары по стратегическим объектам, таким как завод Кремной Эл в Брянске, свидетельствуют о высоком уровне украинской боевой готовности. Панкин обратил внимание на то, что западное оружие, которое используют украинцы, становится все более эффективным, что, по его мнению, лишь усиливает страх в Кремле.

В частности, он указал на несколько важных инцидентов. В оккупированном Донецке состоялся массированный блекаут, а также было потоплено российское судно в Новороссийске, что повлекло за собой еще большее беспокойство среди россиян. Панкин не сдерживал своей растерянности, спрашивая: "Что еще будет дальше, и сколько еще нужно терпеть?"

Политолог Александр Казаков, принимавший участие в разговоре, призвал своего собеседника "терпеть еще больше". Казаков, очевидно, пытался успокоить нервозного Панкина, напоминая ему, что согласно официальной позиции Кремля, так называемая "специальная военная операция" идет по плану. Однако, насколько эффективен этот план, вопрос, который остается открытым, ведь поражения продолжают умножаться.

Портал "Комментарии" писал, что Вооруженные силы Украины могут поражать любые объекты на временно оккупированном Крымском полуострове, включая ракетные комплексы "Бастион" с носителями ракет типа "Циркон". Это позволяет украинским защитникам эффективно выполнять операции, направленные на нейтрализацию важных военных объектов оккупантов, заявил Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, в интервью Radio NV.