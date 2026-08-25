Скільки часу залишилося в України: Федоров зробив тривожний прогноз щодо війни

Україна опинилася у вирішальному періоді війни проти Росії та має лише кілька місяців, щоб змінити ситуацію на свою користь. Таку оцінку озвучив колишній міністр оборони Михайло Федоров.

Михайло Федоров. Фото з відкритих джерел

Михайло Федоров в інтерв'ю Reuters заявив, що нині Україна "поступово, повільно програє" війну, хоча все ще має шанси на перемогу. Головною проблемою Федоров називає відсутність чіткого плану завершення війни та стратегії, яка дозволила б максимально ефективно використати технологічні переваги України.

"Я думаю, що зараз настав переломний момент, який визначить нашу подальшу траєкторію, але схоже, що ми поступово, повільно програємо", — заявив Федоров.

Особливу увагу колишній очільник Міноборони звернув на розвиток військових технологій. Серед пріоритетів Федоров назвав автономні дрони зі штучним інтелектом, дешеві ракети-перехоплювачі для боротьби з російськими повітряними атаками та розвиток власної балістичної програми.

Федоров вважає, що Україна вже має значну частину необхідних технологій, однак державні інституції не використовують їхній потенціал у повному обсязі. Він також розкритикував корупцію, політичну залежність та неефективність управлінських процесів, які, на його думку, гальмують розвиток оборонної сфери.

Його бачення майбутньої війни передбачає максимальну автоматизацію фронту. Лінія бойових дій, за словами Федорова, може бути оснащена системами електронного спостереження, наземними та повітряними дронами, що дозволить зменшити участь військових у найбільш небезпечних операціях.

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