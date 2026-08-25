logo_ukra

BTC/USD

79077

ETH/USD

2465.74

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

52.09

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Скільки часу залишилося в України: Федоров зробив тривожний прогноз щодо війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Скільки часу залишилося в України: Федоров зробив тривожний прогноз щодо війни

Михайло Федоров заявив, що Україна повільно програє війну і має лише кілька місяців для перелому.

25 серпня 2026, 21:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Україна опинилася у вирішальному періоді війни проти Росії та має лише кілька місяців, щоб змінити ситуацію на свою користь. Таку оцінку озвучив колишній міністр оборони Михайло Федоров.

Скільки часу залишилося в України: Федоров зробив тривожний прогноз щодо війни

Михайло Федоров. Фото з відкритих джерел

Михайло Федоров в інтерв'ю Reuters заявив, що нині Україна "поступово, повільно програє" війну, хоча все ще має шанси на перемогу. Головною проблемою Федоров називає відсутність чіткого плану завершення війни та стратегії, яка дозволила б максимально ефективно використати технологічні переваги України.

"Я думаю, що зараз настав переломний момент, який визначить нашу подальшу траєкторію, але схоже, що ми поступово, повільно програємо", — заявив Федоров.

Особливу увагу колишній очільник Міноборони звернув на розвиток військових технологій. Серед пріоритетів Федоров назвав автономні дрони зі штучним інтелектом, дешеві ракети-перехоплювачі для боротьби з російськими повітряними атаками та розвиток власної балістичної програми.

Федоров вважає, що Україна вже має значну частину необхідних технологій, однак державні інституції не використовують їхній потенціал у повному обсязі. Він також розкритикував корупцію, політичну залежність та неефективність управлінських процесів, які, на його думку, гальмують розвиток оборонної сфери.

Його бачення майбутньої війни передбачає максимальну автоматизацію фронту. Лінія бойових дій, за словами Федорова, може бути оснащена системами електронного спостереження, наземними та повітряними дронами, що дозволить зменшити участь військових у найбільш небезпечних операціях.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про новий план закінчення війни. Що передбачає пропозиція Зеленського.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraine-needs-changes-avoid-losing-war-ousted-defence-minister-says-2026-08-25/
Теги:

Новини

Всі новини