Сколько времени осталось у Украины: Федоров сделал тревожный прогноз по войне

Украина оказалась в решающем периоде войны против России и имеет всего несколько месяцев, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Такую оценку озвучил бывший министр обороны Михаил Фёдоров.

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

Михаил Федоров в интервью Reuters заявил, что сейчас Украина "постепенно, медленно проигрывает" войну, хотя все еще имеет шансы на победу. Главной проблемой Федоров называет отсутствие четкого плана завершения войны и стратегии, позволяющей максимально эффективно использовать технологические преимущества Украины.

"Я думаю, что сейчас настал переломный момент, который определит нашу дальнейшую траекторию, но похоже, что мы постепенно медленно проигрываем", — заявил Федоров.

Особое внимание бывший глава Минобороны обратил на развитие военных технологий. Среди приоритетов Федоров назвал автономные дроны с искусственным интеллектом, дешевые перехватчики для борьбы с российскими воздушными атаками и развитие собственной баллистической программы.

Федоров считает, что у Украины уже есть значительная часть необходимых технологий, однако государственные институты не используют их потенциал в полном объеме. Он также подверг критике коррупцию, политическую зависимость и неэффективность управленческих процессов, которые, по его мнению, тормозят развитие оборонной сферы.

Его видение предстоящей войны предполагает максимальную автоматизацию фронта. Линия боевых действий, по словам Федорова, может быть оснащена системами электронного наблюдения, наземными и воздушными дронами, что позволит снизить участие военных в наиболее опасных операциях.

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