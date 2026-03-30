«Сказали, що село російське, але треба йти в туман»: військові розповіли, як у росіян не вдався «флаговтик»

Командир мотопіхотного батальйону 43-ї ОМБр Роман Ковальов розповів про чергову провальну авантюру російських окупантів на Харківщині. Ворог, не зумівши реалізувати сценарій із "захопленням" Куп'янська-Вузлового, переключив увагу на Ківшарівку, відправляючи туди солдатів суто заради пропагандистських кадрів.

Бійці 43 ОМБр та полонені росіяни у Ківшарівці, 29 березня 2026 року. Роман Ковальов/Facebook

За словами комбата, за останні три доби результат "висадки" ворога виявився плачевним для росіян: "Вже шість дурачков з прапорами взяті в полон та ще чотирьох ліквідовано". При цьому український підрозділ не зазнав жодних втрат.

Що розповідають полонені?

Затримані виявилися військовослужбовцями вже знайомого захисникам 153-го танкового полку РФ. Під час допитів вони озвучують ідентичні легенди своїх командирів. Окупантів переконували, що Ківшарівка вже нібито перебуває під контролем Росії, а їхнє завдання — просто зайти, встановити триколор і зняти це на відео під прикриттям туману. "Вони йдуть до Ківшарівки, а там — ми!" — іронізує Ковальов.

Звернення до ворога та подяка побратимам

Дивлячись на таку безглузду тактику, командир батальйону звернувся до російського командування з іронічним "проханням": "Надсилати тих флаговтиків хоча б на танках, щоб нам хоч якась матеріальна вигода від того була".

Єдиною проблемою після такого "поповнення" обмінного фонду офіцер назвав питання логістики: "Єдиний мінус — як весь той натовп годувати?". Роман Ковальов подякував своїм бійцям за професійну роботу та незламне бажання захищати рідну землю.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська окупаційна армія показала відео встановлення прапорів Росії в різних районах населеного пункту Подоли в Харківській області. Відео опубліковане Міністерством оборони РФ.

Там заявили, що нібито окупували населений пункт ще 4 січня 2026 року внаслідок активних дій підрозділів угрупування військ РФ "Захід". Проте в Україні цього офіційно не підтверджують, на мапі DeepState Подоли навіть не у сірій зоні.



