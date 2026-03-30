«Сказали, что село российское, но надо идти в туман»: военные рассказали, как у россиян не удался «флаговтык»

Командир мотопехотного батальона 43-й ОМБр Роман Ковалев рассказал об очередной провальной авантюре российских оккупантов в Харьковской области. Враг, не сумев реализовать сценарий с "захватом" Купянска-Узлового, переключил внимание на Ковшаровку, отправляя туда солдат чисто ради пропагандистских кадров.

Бойцы 43 ОМБр и пленные россияне в Ковшаровке, 29 марта 2026 года. Роман Ковалев/Facebook

По словам комбата, за последние трое суток результат "высадки" врага оказался плачевным для россиян: "Уже шесть дурачков с флагами взяты в плен и еще четыре ликвидированы". При этом украинское подразделение не понесло никаких потерь.

Что рассказывают пленники?

Задержанные оказались военнослужащими уже знакомого защитникам 153-го танкового полка РФ. В ходе допросов они озвучивают идентичные легенды своих командиров. Оккупантов убеждали, что Ковшаровка уже якобы находится под контролем России, а их задача просто зайти, установить триколор и снять это на видео под прикрытием тумана. "Они идут в Ковшаровку, а там мы!" – иронизирует Ковалев.

Обращение к врагу и благодарность собратьям

Глядя на такую нелепую тактику, командир батальона обратился к российскому командованию с иронической "просьбой": "Отправлять тех флаговтыков хотя бы на танках, чтобы нам хоть какая-то материальная выгода от этого была".

Единственной проблемой после такого "пополнения" обменного фонда офицер назвал вопрос логистики: "Единственный минус — как всю эту толпу кормить?". Роман Ковалев поблагодарил своих бойцов за профессиональную работу и несгибаемое желание защищать родную землю.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская оккупационная армия показала видео установления флагов России в разных районах населенного пункта Подолы в Харьковской области. Видео опубликовано Министерством обороны РФ.

Там заявили, что якобы оккупировали населенный пункт еще 4 января 2026 в результате активных действий подразделений группировки войск РФ "Запад". Однако в Украине это официально не подтверждают, на карте DeepState Подолы даже не в серой зоне.



