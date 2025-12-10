Народна депутатка Марʼяна Безугла опублікувала різку заяву у своєму телеграм-каналі, стверджуючи, що місто Сіверськ на Донеччині фактично перейшло під контроль російських військ. За її словами, офіційні військові структури умисно занижують масштаби подій і "не говорять правду" про реальний розвиток ситуації на фронті.

Марʼяна Безугла

Безугла заявила, що російські сили вже зайшли в місто й закріпилися в окремих його районах, тоді як офіційні зведення продовжують описувати Сіверськ як зону активних бойових дій без підтвердження втрати контролю. Вона наголосила, що така модель комунікації, на її думку, лише створює плутанину і не дозволяє суспільству тверезо оцінювати ситуацію.

Офіційних коментарів від Генерального штабу станом на момент публікації не надходило. У попередніх зведеннях військове командування повідомляло про інтенсивні бої в районах навколо Сіверська та активні штурмові дії противника, але не підтверджувало втрати міста. Ситуація на цьому напрямку залишається напруженою, а заяви політиків продовжують підсилювати суспільне обговорення стану фронту та прозорості комунікацій між військовим керівництвом і громадськістю. Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що під час засідання Ради з прав людини Володимиру Путіну запропонували розробити окрему російську мовну модель, яка б відповідала "вітчизняним цінностям" та не відображала "чужу ідеологію". Ініціативу озвучила членкиня СПЧ, професорка МГІМО та керівниця організації "Білий інтернет" Еліна Сидоренко.