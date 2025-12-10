Народная депутат Марьяна Безугла опубликовала резкое заявление в своем телеграмм-канале, утверждая, что город Северск на Донетчине фактически перешел под контроль российских войск. По ее словам, официальные военные структуры намеренно занижают масштабы событий и "не говорят правду" о реальном развитии ситуации на фронте.

Марьяна Безуглая

Безуглая заявила, что российские силы уже зашли в город и закрепились в отдельных его районах, тогда как официальные сводки продолжают описывать Северск как зону активных боевых действий без подтверждения потери контроля. Она подчеркнула, что такая модель коммуникации, по ее мнению, только создает путаницу и не позволяет обществу трезво оценивать ситуацию.

Официальных комментариев от Генерального штаба на момент публикации не поступало. В предварительных сводках военное командование сообщало об интенсивных боях в районах вокруг Северска и активных штурмовых действиях противника, но не подтверждало потери города. Ситуация в этом направлении остается напряженной, а заявления политиков продолжают усиливать общественное обсуждение состояния фронта и прозрачности коммуникаций между военным руководством и общественностью.