Скандал зі звинуваченням Садового на адресу ЗСУ отримав несподіване продовження: деталі

Садовий наголосив, що Повітряні сили докладають надзусилля, обороняючи Львів та інші міста від масованих атак

25 березня 2026, 13:15
Клименко Елена

Міський голова Львова Андрій Садовий визнав, що його попередні висловлювання щодо роботи протиповітряної оборони після нещодавнього обстрілу були невдалими. У публічному зверненні він перепросив у військових, які щодня захищають українське небо, пояснивши: емоційна реакція була спричинена масштабами руйнувань і переживаннями за місто та його мешканців.

За словами Садового, у складних умовах повномасштабної війни будь-які оцінки дій армії мають бути максимально зваженими. Він підкреслив, що його коментарі були надто різкими й не враховували реальної ситуації на фронті та навантаження, яке несуть підрозділи протиповітряної оборони. Мер наголосив, що українські військові щоденно виконують надскладну роботу, ризикуючи життям заради безпеки мирного населення.

Суперечка довкола цієї теми виникла після того, як очільник міста публічно розкритикував ефективність засобів перехоплення під час однієї з атак. Це викликало різку реакцію з боку військових. Зокрема, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр", наголосив, що подібні заяви можуть деморалізувати суспільство та закликав посадовців утримуватися від емоційних оцінок.

Бровді також звернув увагу на масштаби повітряної загрози. За його словами, протягом березня ворог щодня запускає щонайменше сотню безпілотників, а інколи їхня кількість сягає кількох сотень. Попри це, сили оборони демонструють високий рівень ефективності, знищуючи більшість ворожих цілей і мінімізуючи наслідки атак.

"Коментарі" вже писали, що у Харкові російські війська здійснили атаку безпілотниками по Холодногірському району. За попередніми даними, один із дронів влучив поблизу багатоповерхового житлового будинку. Спочатку повідомлялося про кількох постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла до семи осіб.

 

 



