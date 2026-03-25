Скандал с обвинением Садового в адрес ВСУ получил неожиданное продолжение: детали

Мэр Львова Андрей Садовый признал, что его предварительные высказывания о работе противовоздушной обороны после недавнего обстрела были неудачными. В публичном обращении он извинился перед военными, которые ежедневно защищают украинское небо, объяснив: эмоциональная реакция была вызвана масштабами разрушений и переживаниями за город и его жителей.

По словам Садового, в сложных условиях полномасштабной войны любые оценки действий армии должны быть максимально взвешенными. Он подчеркнул, что его комментарии были слишком резкими и не учитывали реальную ситуацию на фронте и нагрузку, которую несут подразделения противовоздушной обороны. Мэр подчеркнул, что украинские военные ежедневно выполняют сверхсложную работу, рискуя жизнью ради безопасности мирного населения.

Спор вокруг этой темы возник после того, как глава города публично раскритиковал эффективность средств перехвата во время одной из атак. Это вызвало резкую реакцию со стороны военных. В частности, командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди, известный по позывному "Мадяру", подчеркнул, что подобные заявления могут деморализовать общество и призвал чиновников воздерживаться от эмоциональных оценок.

Бровди также указал на масштабы воздушной угрозы. По его словам, в течение марта враг ежедневно запускает минимум сотню беспилотников, а иногда их количество достигает нескольких сотен. При этом силы обороны демонстрируют высокий уровень эффективности, уничтожая большинство враждебных целей и минимизируя последствия атак.

"Комментарии" уже писали, что в Харькове российские войска совершили атаку беспилотниками по Холодногорскому району. По предварительным данным, один из дронов попал вблизи многоэтажного жилого дома. Сначала сообщалось о нескольких пострадавших, однако впоследствии их количество возросло до семи человек.