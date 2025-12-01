Ситуація на фронті справді є дуже складною. Але військовослужбовець, підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін не вважає, що її не можна виправити.

«Ситуація, яку можна виправити» – Максим Жорін про важкі напрямки

"З деякими речами ми суттєво запізнилися, проте при ухваленні правильних рішень, ми ще маємо змогу покращити свої позиції. В тому числі і в переговорному процесі за рахунок змін на полі бою.

Куп’янськ, Лиман, Покровськ, Гуляйполе — це найважчі напрямки, та наступають під*ри усюди, і тиск лише посилюють. Зараз нам критично необхідно змінити підхід до застосування сил та засобів, які є в наявності. Звучить складно, але на практиці — абсолютно реальні кроки", – наголошує Жорін.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що президент України Володимир Зеленський повідмив про проблеми в армії та правоохоронній системі.

Він наголосив, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко разом з народними депутатами в діалозі мають ухвалити бюджет 26-го року, всі соціальні виплати, а також обрати кандидатур на міністрів енергетики та юстиції.

"Третє – я говорив зі Службою безпеки України, щоб вони провели свій аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах. Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки, будуть рішення. Забагато негативу з регіону. Ми домовились, що Служба безпеки надасть інформацію мені швидко. І, звісно, армія, наші воїни – герої. Наші воїни знищують ворога, і саме це – основа нашої здатності будувати дипломатію.

Є проблеми, які давно варто вирішити. Головком, Генштаб, Павло Паліса вже цим займаються і наступного тижня готують відповідну ставку. Перш за все, щоб був справедливий, раціональний розподіл особового складу між бригадами. Принципи, як це зробити, вже є, і в кожній бойовій бригаді про це кажуть. Рішення буде. Дякую всім, хто з Україною", – наголосив Зеленський.