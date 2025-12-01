Ситуация на фронте действительно очень сложная. Но военнослужащий, подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин не считает, что ее нельзя исправить.

«Ситуация, которую можно исправить» – Максим Жорин о тяжелых направлениях

"С некоторыми вещами мы существенно опоздали, однако при принятии правильных решений мы еще имеем возможность улучшить свои позиции. В том числе и в переговорном процессе за счет перемен на поле боя.

Купянск, Лиман, Покровск, Гуляйполе – это самые трудные направления, и наступают пид*ры всюду, и давление только усиливают. Сейчас нам критически необходимо изменить подход к применению сил и средств, имеющихся в наличии. Звучит сложно, но на практике абсолютно реальные шаги", – отмечает Жорин.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проблемах в армии и правоохранительной системе.

Он подчеркнул, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко вместе с народными депутатами в диалоге должны принять бюджет 26 года, все социальные выплаты, а также избрать кандидатур на министров энергетики и юстиции.

"Третье – я говорил со Службой безопасности Украины, чтобы они провели свой анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах. В скором времени будут доклады, будут мои выводы, будут решения. Слишком много негатива из региона. Мы договорились, что Служба безопасности предоставит информацию мне быстро. И, конечно, армия, наши воины – опора, герои. нашей способности строить дипломатию.

Есть проблемы, которые давно следует решить. Главком, Генштаб, Павел Палиса уже этим занимаются и на следующей неделе готовят соответствующую ставку. Прежде всего, чтобы было справедливо, рациональное распределение личного состава между бригадами. Принципы, как это сделать, уже есть и в каждой боевой бригаде об этом говорят. Решение будет. Благодарю всех, кто с Украиной", – подчеркнул Зеленский.