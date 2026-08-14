Ситуація вкрай небезпечна: стало відомо про просування армії РФ на вкрай важливому напрямку

Російські війська продовжують тиснути на українські позиції на Донеччині. Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та зафіксували просування окупантів поблизу Білицького в Покровському районі. За даними аналітиків, противнику вдалося розширити контрольовану територію на цій ділянці фронту.

Фото: з відкритих джерел

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Білицького", — повідомили у DeepState.

Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, українські військові протягом доби зупинили 25 атак російської армії. Окупанти намагалися просуватися поблизу Родинського та Сергіївки, а також штурмували в районах Нового Донбасу, Ганнівки, Шевченка, Новогришиного, Василівки, Мирного, Удачного та Муравки.

Загалом за минулу добу на фронті зафіксували 222 бойові зіткнення. Це свідчить про збереження високої інтенсивності бойових дій.

Водночас увага військових експертів прикута не лише до Покровського напрямку. Раніше командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін припускав, що Москва може спробувати відкрити новий напрямок на півночі України.

За його оцінкою, потенційним плацдармом для такого сценарію може стати територія Білорусі. Звідти російські сили теоретично можуть спробувати створити загрозу для Чернігівської та Сумської областей.

Капустін вважає, що таким чином Кремль може намагатися розосередити українські сили та змінити баланс на фронті.

Наразі ж основні бойові дії тривають на сході України. Просування російських військ поблизу Білицького свідчить про те, що Покровський напрямок залишається одним із ключових для російського командування.

Портал "Коментарі" вже писав, що наслідки війни, яку Росія розв’язала проти України, дедалі відчутніше позначаються на економіці самої країни-агресорки. Цього разу серйозні проблеми виникли у російських фермерів, які скаржаться на перебої з експортом зерна, зупинку елеваторів та труднощі з роботою чорноморських портів.