Российские войска продолжают давить на украинские позиции в Донецкой области. Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и зафиксировали продвижение оккупантов вблизи Белицкого в Покровском районе. По данным аналитиков, противнику удалось расширить контролируемую территорию на этом участке фронта.

Фото: из открытых источников

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Белицкого", — сообщили в DeepState.

Ситуация в Покровском направлении остается напряженной. По информации Генерального штаба ВСУ, украинские военные в течение суток остановили 25 атак российской армии. Оккупанты пытались продвигаться вблизи Родинского и Сергеевки, а также штурмовали в районах Нового Донбасса, Ганновки, Шевченко, Новогришиного, Васильевки, Мирного, Удачного и Муравки.

Всего за минувшие сутки на фронте зафиксировали 222 боевых столкновения. Это свидетельствует о сохранении высокой интенсивности боевых действий.

В то же время внимание военных экспертов приковано не только к Покровскому направлению. Ранее командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин предполагал, что Москва может попытаться открыть новое направление на севере Украины.

По его оценке потенциальным плацдармом для такого сценария может стать территория Беларуси. Оттуда российские силы в теории могут попытаться создать угрозу для Черниговской и Сумской областей.

Капустин считает, что таким образом, Кремль может пытаться рассредоточить украинские силы и изменить баланс на фронте.

Основные боевые действия продолжаются на востоке Украины. Продвижение российских войск близ Белицкого свидетельствует о том, что Покровское направление остается одним из ключевых для российского командования.

Портал "Комментарии" уже писал, что последствия войны, которую Россия развязала против Украины, все ощутимее сказываются на экономике самой страны-агрессорки. На этот раз серьезные проблемы возникли у российских фермеров, которые жалуются на перебои с экспортом зерна, остановку элеваторов и сложности с работой черноморских портов.