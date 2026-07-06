«Ситуація стала критичною»: у ЗСУ розповіли, куди РФ кидає всі сили, щоб прорвати оборону

Ситуація на Краматорському напрямі стрімко погіршується. Російські війська посилили тиск практично по всій лінії бойового зіткнення, а ситуація в районі Костянтинівки вже перейшла у критичну фазу. Про це заявив начальник відділу комунікацій 24-ї окремої механізованої бригади Іван Петричак.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, якщо раніше українські військові характеризували ситуацію як складну, то тепер йдеться про суттєво небезпечніший етап бойових дій. Противник активно атакує не лише у зоні відповідальності бригади, а й на сусідніх ділянках фронту, намагаючись створити умови для подальшого просування у напрямку Костянтинівки.

Петричак зазначив, що особливе значення в обороні цього району має Годинник Яр. Саме через цю ділянку російське командування намагається посилити тиск на українські підрозділи, розраховуючи послабити оборону міста.

За словами військового, тактика противника залишається незмінною: штурми здійснюються невеликими піхотними групами, проте їхні дії супроводжуються масовим застосуванням практично всіх видів озброєння. Особливо помітно зросла інтенсивність авіаційних ударів керованими авіабомбами.

Як зазначив представник 24-го ОМБр, якщо раніше російська авіація концентрувала удари переважно по населених пунктах, то тепер КАБами буквально накриваються поля та відкрита місцевість. За його словами, масштаби застосування авіаційних боєприпасів суттєво збільшились останнім часом.

Незважаючи на зростання інтенсивності атак, російські підрозділи продовжують зазнавати значних втрат. В українській армії зазначають, що наступ обходиться окупантам дорого, проте це не заважає командуванню РФ постійно перекидати нові сили та підтримувати високий темп штурмових дій.

Військові наголошують, що саме Краматорський напрямок залишається однією з ключових ділянок фронту, де найближчим часом можуть розгорнутися найзапекліші бої.

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