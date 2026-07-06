«Ситуация стала критической»: в ВСУ рассказали, куда РФ бросает все силы, чтобы прорвать оборону

Обстановка на Краматорском направлении стремительно ухудшается. Российские войска усилили давление практически по всей линии боевого соприкосновения, а ситуация в районе Константиновки уже перешла в критическую фазу. Об этом заявил начальник отдела коммуникаций 24-й отдельной механизированной бригады Иван Петричак.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, если ранее украинские военные характеризовали ситуацию как сложную, то теперь речь идет о существенно более опасном этапе боевых действий. Противник активно атакует не только в зоне ответственности бригады, но и на соседних участках фронта, пытаясь создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Константиновки.

Петричак отметил, что особое значение в обороне этого района имеет Часов Яр. Именно через этот участок российское командование пытается усилить давление на украинские подразделения, рассчитывая ослабить оборону города.

По словам военного, тактика противника остается неизменной: штурмы осуществляются небольшими пехотными группами, однако их действия сопровождаются массированным применением практически всех видов вооружения. Особенно заметно возросла интенсивность авиационных ударов управляемыми авиабомбами.

Как отметил представитель 24-й ОМБр, если раньше российская авиация концентрировала удары преимущественно по населенным пунктам, то теперь КАБами буквально накрываются поля и открытая местность. По его словам, масштабы применения авиационных боеприпасов существенно увеличились за последнее время.

Несмотря на возросшую интенсивность атак, российские подразделения продолжают нести значительные потери. В украинской армии отмечают, что наступление обходится оккупантам дорого, однако это не мешает командованию РФ постоянно перебрасывать новые силы и поддерживать высокий темп штурмовых действий.

Военные подчеркивают, что именно Краматорское направление остается одним из ключевых участков фронта, где в ближайшее время могут развернуться наиболее ожесточенные бои.

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