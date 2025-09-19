Ситуація недобра: стало відомо про критичну ситуацію на важливому напрямку

У північній частині Донецької області російські війська нещодавно просунулись на лиманському напрямку. Про це йдеться у свіжому аналітичному звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти посилаються на відеоматеріали з геолокацією, оприлюднені 18 вересня, які підтверджують, що російські підрозділи дісталися до центральної частини села Шандриголове, розташованого на північний захід від міста Лиман.

У звіті також згадується, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив про майже повний контроль над населеним пунктом Зарічне. Водночас інше російське джерело стверджувало про нібито захоплення Ямполя, однак аналітики ISW не мають незалежного підтвердження цієї інформації.

Ситуацію на цій ділянці прокоментував заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін, який визнав, що події в районі Лимана розвиваються "не дуже добре".

"Не дуже добра історія в районі Лимана, де також ворог намагається пробиватися. Однак на цю хвилину там вдалося зупинити противника та трохи стабілізувати ситуацію, перекинувши туди додаткові українські сили", — зазначив він в ефірі телеканалу Еспресо.

Жорін також підкреслив, що наразі важко назвати спокійною бодай одну ділянку фронту:

"В цілому, на мою думку, якщо зараз запитати: 'Де спокійна ділянка?', — то відповідь буде: 'Ніде'. Єдине, в чому різниця — в динаміці, трохи у поведінці, розставленні позицій тактичного положення, але вся лінія фронту зараз є досить складною і гарячою".

