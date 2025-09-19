Ситуация нехороша: стало известно о критической ситуации на важном направлении

В северной части Донецкой области русские войска недавно продвинулись на лиманском направлении. Об этом идет речь в свежем аналитическом отчете Американского Института изучения войны (ISW).

Фото: из открытых источников

Эксперты ссылаются на видеоматериалы с геолокацией, обнародованные 18 сентября, подтверждающие, что российские подразделения добрались до центральной части села Шандриголово, расположенного к северо-западу от города Лиман.

В отчете также упоминается, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о почти полном контроле над населенным пунктом Заречное. В то же время другой российский источник утверждал о якобы захвате Ямполя, однако аналитики ISW не имеют независимого подтверждения этой информации.

Ситуацию на этом участке прокомментировал заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин, признавший, что события в районе Лимана развиваются "не очень хорошо".

"Не очень хорошая история в районе Лимана, где также враг пытается пробиваться. Однако на эту минуту там удалось остановить противника и немного стабилизировать ситуацию, опрокинув туда дополнительные украинские силы", — отметил он в эфире телеканала Эспрессо.

Жорин также подчеркнул, что сейчас трудно назвать спокойным хотя бы один участок фронта:

"В целом, по моему мнению, если сейчас спросить: 'Где спокойный участок?', — то ответ будет: 'Нигде'. Единственное, в чем разница — в динамике, немного в поведении, расставлении позиций тактического положения, но вся линия фронта сейчас достаточно сложная и горячая".

