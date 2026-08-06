Ситуація найбільш критична з початку війни: на Заході жорстко проігнорували критичне прохання України

Росія продовжує нарощувати інтенсивність ракетних атак по українських містах, тоді як спроби Києва отримати від союзників додаткові засоби протиповітряної оборони дедалі частіше стикаються з відмовами або затримками.

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Про це повідомляє The New York Times, аналізуючи ситуацію із забезпеченням України системами ППО.

Як зазначає видання, у перші роки повномасштабної війни активна дипломатична робота президента Володимира Зеленського допомогла переконати партнерів передати Україні комплекси Patriot та інші сучасні системи протиповітряної оборони. Однак нині західні країни дедалі обережніше ставляться до нових поставок ракет-перехоплювачів.

На думку журналістів, причиною стала зміна глобальної безпекової ситуації. Через зростання напруженості у різних регіонах світу, зокрема на Близькому Сході, союзники прагнуть зберігати власні запаси засобів ППО. Крім того, оборонна промисловість Заходу поки що не здатна виробляти ракети такими темпами, які дозволили б повністю компенсувати потреби України.

За даними The New York Times, із початку року Росія застосувала проти України близько 650 балістичних ракет. Це перевищує річний обсяг виробництва ракет-перехоплювачів PAC-3, які минулого року випустила американська компанія Lockheed Martin.

Заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв назвав нинішню ситуацію найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення.

"Сьогодні ситуація є більш критичною, ніж у будь-який момент від початку війни. Київ зазнає масованих атак кілька разів на тиждень, і ми не можемо збити жодної ракети", – наголосив він.

Попри дефіцит засобів ППО, Україна продовжує шукати альтернативні шляхи посилення протиракетної оборони. Зокрема, йдеться про участь у програмі НАТО із закупівлі американського озброєння за європейські кошти, переговори щодо локалізації виробництва ракет Patriot та створення власної системи протиракетної оборони у співпраці з європейськими партнерами.

Портал "Коментарі" вже писав, що під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася координаційна нарада, присвячена посиленню санкційного тиску на Росію. Учасники обговорили подальші кроки, які мають ускладнити функціонування російського військово-промислового комплексу та позбавити його доступу до критично важливих технологій.